Ontinyent inicia la limitació d'aforament del Pou Clar amb un nou punt d'accés

Des d'aquest dissabte 1 de juliol i fins al 31 d'agost, l'Ajuntament d'Ontinyent tornarà a regular l'accés al Pou Clar, amb la novetat del trasllat del punt de control d'accés al costat dels estacionaments d'Ontibici a la senda de l'Alba. Igual que l'any passat, hi haurà un únic torn diari de 450 persones, es podrà fer reserva el mateix dia i es tornarà a comptar amb servei d'autobús gratuït els caps de setmana de juliol i agost.

Igual que en l'anterior edició, les reserves es podran fer tant en dies previs com el mateix dia en el web www.reservespouclar.es i també cancel·lar-se si finalment no s'hi pot acudir. El control es farà mitjançant codis QR individualitzats que els vigilants llegiran amb un dispositiu PDA, a pesar que es manté la possibilitat que una única persona reserve fins a 5 places. Si alguna persona no disposa d'accés a Internet o té qualsevol problema en la gestió de la reserva, es manté el servei de suport del telèfon 960662160. Igualment, s'han instal·lat panells informatius en diversos punts del paratge.

Restricció de l'aparcament

D'altra banda, l'accés i estacionament de vehicles al Pou Clar quedarà novament prohibit des de dissabte: les alternatives seran l'accés a peu i amb bicicleta amb un servei de bus gratuït els caps de setmana de juliol i agost des del Poliesportiu Municipal.

Les persones que vulguen visitar el Pou Clar han de respectar en tot moment l'ordenança municipal que prohibeix fumar, accedir amb animals de companyia, abandonar residus, fer pícnic, utilitzar elements de reproducció sonora que alteren la tranquil·litat del paratge, accedir amb botelles de vidre o begudes alcohòliques, entre altres.

Des de l'Àrea de Medi Ambient s'ha explicat que “aquest sistema ens ha permés reduir la massificació estival que teníem en el paratge abans de la seua implantació. Moltes persones usuàries ens han felicitat i continuarem per aquest camí, sempre tractant de polir detalls per a millorar el funcionament”, assenyalen.