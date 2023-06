El Suprem suspén de manera cautelar la clausura del tram ferroviari entre Tarancón i Utiel

El Tribunal Suprem ha suspés de manera cautelar l’execució de l’acord del Consell de Ministres del passat 21 de febrer pel qual es clausura un tram ferroviari entre Tarancón (Conca) i Utiel (València) en la línia Aranjuez (Madrid)-València Font de Sant Lluís, a petició d’onze municipis afectats.

Municipis de les províncies de Conca, València i Madrid van demanar la suspensió cautelar per entendre que, si s’executen els acords, es causaria un greu perjudici, ja que la infraestructura seria suprimida i retirada del traçat, la qual cosa impediria que, en el supòsit d’una eventual estimació dels recursos contra l’acord, el servei de tren en la línia poguera restablir-se.

El Suprem assenyala en una interlocutòria que els recurrents tenen raó quan sostenen que l’execució de l’acord impugnat comporta un perjudici de difícil reparació per als seus interessos.

“Certament, en cas de dur-se a terme la seua efectivitat, podria implicar el desmantellament de la infraestructura que transcorre pels termes municipals dels ajuntaments recurrents, cosa que dificultaria en el futur que pogueren reprendre’s les operacions ferroviàries”, fonamenta.

El tribunal recorda que la pretensió principal que exerciten els ens locals en aquest procés consisteix en el fet que es declare la nul·litat de la decisió de clausura del tram i la continuïtat del servei ferroviari en tals municipis.

“Si s’estimara aquesta pretensió de nul·litat en la sentència que es dicte, és clar que l’eliminació dels elements que conformen la infraestructura dificultaria o faria impossible la represa del servei o exigiria una quantiosa i excessiva inversió per a restablir-lo”, destaca la interlocutòria.

Els magistrats tenen en compte, a més, que el manteniment de la via ferroviària ja instal·lada no causa un perjudici a l’Administració de l’Estat.

Els ajuntaments recurrents són el madrileny d’Aranjuez, el toledà de Santa Cruz de la Zarza, els de Conca d’Arguisuelas, Cañada del Hoyo, Carboneras, Castillejo del Romeral, Huete, Vellisca, Villora i Yémeda i el valencià de Camporrobles.

Segons va informar el Govern, el Consell de Ministres va aprovar, el passat 21 de febrer, habilitar l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) a finançar les actuacions previstes per a l’execució d’un projecte integral de mobilitat, desenvolupament territorial i transformació urbana a la província de Conca després d’aprovar la clausura de l’esmentat tram Tarancón-Utiel.

Dins d’aquestes actuacions, l’executiu va destacar, per exemple, el conveni en el qual estava treballant ADIF amb la Junta de Castella-la Manxa i l’Ajuntament de Conca per a construir un vial que millore la connexió de l’estació de l’AVE amb aquesta ciutat, els relatius a la rehabilitació d’estacions existents en el trajecte i els de la utilització de la traça de la via per a ús turístic.