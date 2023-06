El València Basket jugarà l’Eurolliga la temporada 2023-2024

Per huitena vegada en la seua història, el València Basket disputarà la màxima competició continental, l’Eurolliga. Així ho ha confirmat l’assemblea reunida aquest dijous. El València Basket ha rebut una de les places wild card, per la qual cosa, de nou, en la temporada 2023-2024, participarà en la competició en qualitat de convidat. La notícia suposa un gran impuls per al projecte taronja que confiava a entrar en la llista de 18 equips.

Serà un dels wild card Per segona temporada consecutiva, el València Basket ocuparà una de les places de wild card, amb la qual cosa el bàsquet espanyol tindrà de nou quatre representants: València Basket, Reial Madrid, Barça i Baskonia. La renúncia del Gran Canària a la seua plaça en l’Eurolliga en qualitat de campió de la Eurocup 2022-2023 ha obert de nou les portes als taronja. L’Eurolliga ha confiat de nou en el sòlid projecte del València Basket avalat pel mecenatge de Juan Roig, la construcció del nou pavelló Roig Arena i la labor de formació que s’està duent a terme a l’Alqueria del Basket i que converteix, en aquest sentit, els taronja en un club modèlic. València Basket serà un dels 18 equips participants en l’edició 2023-24 de la Turkish Airlines EuroLeague després que el board d’accionistes de l’ECA celebrat aquest matí li haja atorgat una wild card d’una campanya per a participar en la màxima competició continental com a club associat. Serà la huitena participació del València Basket en la Turkish Airlines EuroLeague, la cinquena en les últimes set edicions del màxim torneig continental. Aposta pel projecte taronja València Basket queda confirmat, doncs, com una de les tres invitacions per a la temporada 2023-24, demostrant que el projecte i l’estructura del club no passen desapercebuts per a la màxima competició continental, que, després de la competició més igualada que es recorda, aposta per mantindre el nivell amb els mateixos equips. Els aficionats del club tornaran a veure a la Fonteta els millors jugadors del continent. Canvi en el format de competició A més, la EuroLeague va aprovar la modificació de la competició amb la inclusió d’un sistema de play-in que afectarà els equips classificats entre el seté i el desé classificats de la regular season.