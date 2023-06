Detecten dotze casos de limfoma associat a implants de mama en 10 anys

A la possibilitat que es trenque la pròtesi o d’haver rebut un implant defectuós com els de tipus PIP, les dones que han passat per quiròfan per a fer-se un augment de pit sumen també un altre risc poc conegut: el de desenvolupar un tipus rar de càncer en el sistema limfàtic, un limfoma anaplàstic de cèl·lules grans (LACG) associat directament amb aquesta intervenció. A Espanya ja hi ha 79 casos confirmats en l’última dècada (12 a la Comunitat Valenciana) i almenys quatre morts.

Són les xifres actualitzades que ahir va donar l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) en el seu informe anual sobre aquesta mena de càncer, ja que, des que es van començar a conéixer els primers casos, s’ha estat vigilant aquests productes juntament amb societats mèdiques a tot Europa. Així, l’any passat es van notificar tretze casos sospitosos a tot Espanya, però només van acabar confirmant-se’n sis, la qual cosa fa un total de 79 des que la vigilància va començar en 2012. A la C. Valenciana, l’any passat es va mantindre el volum de casos confirmats, encara que sí que es van notificar tres casos sospitosos.

Què és el LACG?

El LACG és un tipus rar de limfoma no hodgkinià, un càncer del sistema limfàtic que s’ha relacionat amb posar-se implants després que comencen a proliferar cèl·lules malignes en la càpsula fibrosa que el cos forma al voltant de l’implant, en reaccionar davant d’un cos estrany. La incidència d’aquesta mena de limfoma és baixa (està catalogat com a rar) perquè “estem parlant de dotze casos a la C. Valenciana en deu anys i cada any s’estaran posant de l’ordre de 30.000 a 40.000 implants mamaris”, explica el cirurgià plàstic Roberto Moltó, president de la Societat de Cirurgia Plàstica, Reconstructora i Estètica de la Comunitat Valenciana (Scprecv).

Aquesta classe de limfoma sol tindre una bona evolució i així ho indiquen des de l’Aemps. La major part dels casos van tindre “un curs clínic benigne després de la retirada de la càpsula periprotètica i els implants”, encara que sí que hi ha hagut casos en els quals ha fet falta “un tractament associat” que no s’especifica i s’assenyala que hi ha quatre morts.

Un tipus d’implant, principal sospitós

Des de l’agència estatal es manté que encara “no hi ha prova científica” sobre la relació de causa-efecte entre els implants de mama i aquesta classe de limfoma no hodgkinià, encara que el temps està donant raons per a pensar el contrari, sobretot perquè, la gran majoria de casos (en huit de cada deu), les dones es van posar un tipus concret de pròtesi, les que tenien una coberta “macrotexturada” i no llisa.

De fet, després de sospitar d’aquesta relació, aquesta classe d’implant que feia un fabricant en concret es va retirar del mercat “i, des de llavors, han baixat el nombre de limfomes, entenem que perquè ja no s’usa aquesta classe en concret. Si la tendència es manté enguany, serà la mostra que si es van deixar d’usar i baixen els casos és que el diagnòstic va ser encertat”, expressa el cirurgià plàstic Roberto Moltó, que concedeix que oficialment la causalitat no està establida, però, “si no hi haguera relació, no s’haguera retirat” el producte sospitós.

És segur operar-se?

Per al president de la societat valenciana (que manté els protocols que es van imposar en el seu moment i fins i tot un itinerari per a enviar proves sospitoses de manera ràpida), el limfoma associat als implants ha sigut “el més greu” que els ha succeït des que la cirurgia plàstica va començar a tractar pits xicotets o mastectomies posant implants. “Per descomptat, és el més greu que ens ha passat, però s’ha reaccionat bé, se n’ha trobat la causa i s’ha corregit”, assenyala Moltó, motiu pel qual assegura que és “segur” passar per quiròfan per a posar-se un implant de mama.

L’implant macrotexturitzat el comercialitzava Allergan i es va retirar en 2019. Ara, hi ha iniciatives, com la d’Organització de Consumidors (OCU), que ha iniciat accions judicials per a demanar compensacions per a les afectades, a aquelles que han desenvolupat la malaltia però també a la resta de dones que es van posar l’implant i no tenen el limfoma pel dany moral que suposa “l’amenaça i la preocupació” pel risc de patir-lo.