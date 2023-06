L’Ajuntament descarta la compra d’un dels palaus dels Exarchs destinat a hotel

La Junta de Govern de l’Ajuntament de València renunciarà, aquesta setmana, a comprar, en exercici del dret de retracte, un dels palaus del conjunt del carrer Eixarchs, al costat de l’església dels Sants Joans i el Mercat Central. Es tracta del palau situat en el número 9 del carrer Eixarchs, un dels més antics de Ciutat Vella, propietat fins a 2022 de la congregació religiosa de les Caputxines. Les monges van signar, el novembre de l’any passat, la venda, per 1,4 milions d’euros, de l’edifici, a Lova Tres. Aquesta és l’empresa de l’amo dels dos palaus annexos on projecta des de fa anys un hotel. A més de l’hotel que aprofitaria els antics palaus, que gaudeixen de protecció com a bé de rellevància local, l’empresa Lova Tres també va adquirir els solars situats enfront dels palaus, on projecta un edifici d’apartaments. La llicència d’obres d’aquest projecte que comprén una de les unitats d’execució més antigues de Ciutat Vella (UE3 de Velluters) és una de les que estan embossades des de fa anys en la Regidoria d’Activitats.

Venut per 1,4 milions d’euros El rebuig dels veïns al complex hoteler previst en el conjunt dels palaus dels Exarchs, d’origen medieval, i els solars annexos no ha ajudat a desbloquejar aquesta unitat d’execució. Els solars barrats i els palaus apuntalats destaquen en la renovada plaça de Bruges. Els promotors han denunciat que fa més de set anys que tramiten el projecte i en espera de llicència, mentre la ruïna avança en els edificis. Malgrat els retards, la burocràcia i el rebuig veïnal, Lova Tres, propietat de l’empresari valencià Julián López, avança amb l’adquisició de l’antic convent caputxí en la compra d’edificis en la illa, revaloritzada a l’abric de les obres de regeneració urbana impulsades per l’Ajuntament de València en la legislatura passada. La Generalitat va notificar la venda del palau per part de les religioses a Lova Tres a l’Ajuntament per si aquest volia exercir el dret de compra preferent i retracte al qual tindria dret per tractar-se, a més, d’un edifici protegit. L’Ajuntament declina l’oferiment i rebutja la compra del palau “per no disposar de pressupost suficient amb el qual fer front al pagament d’aquesta adquisició i no constar que, per part d’alguna delegació o servei municipal, s’haja manifestat l’existència d’una necessitat real d’adquisició d’aquest immoble o un altre de característiques similars” amb la finalitat de destinar-lo a ús públic o dotacional.