Les contradiccions de María Guardiola: de rebutjar un govern amb Vox a pactar amb ells en 10 dies

El 28-M, quan es va acabar el recompte de les paperetes, la líder del PP d’Extremadura, María Guardiola, es veia com a presidenta de la seua comunitat. No havia sigut la més votada, però, pel que fa a escons, empatava amb el socialista Guillermo Fernández Vara, i, amb el suport de Vox, aconseguien la majoria absoluta. Des del primer moment ho va tindre clar, intentaria negociar amb el partit d’extrema dreta. Des de llavors, en poc més d’un mes, Guardiola ha criticat que Vox no volguera asseure’s a dialogar, ha rebutjat de manera categòrica incloure’ls en el seu govern i, finalment, ha acabat pactant aquest divendres que els ultres ocupen una conselleria.

“Tant de bo hi haguera un pacte ja, perquè això és el que volen els extremenys, però ni hi ha un pacte ni estem negociant perquè el senyor Pelayo no ha rebut encara autorització per a poder-se asseure amb mi”, va asseverar Guardiola el 4 de juny sobre els nuls contactes que estava mantenint amb el líder de Vox en aquest territori, Ángel Pelayo. I amb aquest tarannà negociador es va mantindre diversos dies. “Quan vulga i on vulga Vox ens asseiem a parlar per a canviar la deixadesa del PSOE per la il·lusió que mereix Extremadura”, va insistir el 7 de juny.

Cinc dies després, després de la primera reunió amb la direcció extremenya de Vox, Guardiola esperava poder anunciar “molt prompte” un acord. Sense dir en cap moment que Vox no formaria part del seu govern, la dirigent popular ho va circumscriure a un pacte programàtic. En els huit dies següents, tot va esclatar per l’aire. Guardiola va denunciar que la direcció nacional de Vox estava interferint en les negociacions reclamant llocs en el govern.

El “no” als ultres

Després d’allò, Guardiola es va mostrar categòrica. “Em compromet a no incloure Vox en el govern, ni després de les eleccions generals”, va dir el 20 de juny. I no es va quedar ací. “Jo no puc deixar entrar en el govern aquells que neguen la violència masclista, que usen el traç gros, que estan deshumanitzant els immigrants i que despleguen una lona i tiren a una paperera la bandera LGTBI”, va recalcar abans d’insistir que no estava disposada a “signar un acord ple de condicions, ni a regalar conselleries ni a entrar en batalles culturals superades”.

D’aquelles paraules han passat 10 dies, en els quals Guardiola ha fet un gir de 180 graus al seu discurs. El primer pas va ser dilluns passat, quan la líder popular va dirigir una carta als militants i alts càrrecs de la regió en la qual defensava que és “imprescindible el respecte, el diàleg i l’acord programàtic” amb Vox per a “passar pàgina a les polítiques socialistes”. Quatre dies després, aquest acord “imprescindible” s’ha fet realitat. Guardiola ha pactat amb Vox la seua investidura i els ultres rebran la Conselleria de Gestió Forestal i Món Rural, de nova creació.