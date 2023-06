La llista d’espera per a operar-se creix un 10 % malgrat reduir-se la demora 15 dies

El Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent continua retallant la llista d’espera quirúrgica i l’àrea sanitària va tancar el mes de maig passat amb una demora de 74 dies, set menys que en el mes anterior (81). L’espera també s’ha reduït un 16,86 % respecte a fa un any, atés que, el maig de 2022, era de 89 dies. De qualsevol manera, l’àrea Xàtiva-Ontinyent es manté per davall de la mitjana autonòmica, que, al maig, s’ha situat en els 79 dies.

Enfront d’això, els pacients en llista d’espera s’han incrementat quasi un centenar en l’últim mes. Els 2.459 que acumulaven, el mes de maig, els dos hospitals de l’àrea sanitària, el Lluís Alcanyís de Xàtiva i el General d’Ontinyent, en són 91 més que a l’abril, quan hi havia 2.368 pacients en llista pendents d’una operació. L’augment anual se situa en 9,93 % i 223 pacients més esperant una intervenció quirúrgica que fa un any. L’hospital de Xàtiva, centre hospitalari de referència del departament de salut, arrossega, al maig, una espera quirúrgica de 76 dies, amb 2.025 pacients esperant una operació. El temps d’espera respecte a abril s’ha reduït en huit dies al Lluís Alcanyís, encara que hi ha 76 pacients els pendents d’una operació. Respecte a fa un any, l’espera s’ha reduït al centre xativí en més de 25 dies, ja que, el maig de 2022, la demora era de 102 dies. A l’hospital d’Ontinyent, els 65 dies de demora al maig suposen una reducció de sis dies respecte al mes anterior, però els pacients en llista també han crescut en l’últim mes de què es tenen dades —oferides per la Conselleria de Sanitat—, i el sanatori ontinyentí té 15 persones més esperant una intervenció quirúrgica.

L’especialitat que arrossega més temps d’espera perquè els pacients se sotmeten a una operació és la de ginecologia-obstetrícia en el cas de l’hospital d’Ontinyent, amb 105 dies de retard, mentre que en el centre de Xàtiva, cirurgia ortopèdica i traumatologia acumulen la major espera, amb 98 dies. Al Lluís Alcanyís, aquesta especialitat també és la que compta amb més pacients en espera, 774, mentre que a Ontinyent és oftalmologia, amb 165 persones esperant a ser operats. En el costat oposat, les especialitats amb menys espera són urologia a Ontinyent, amb cinc dies d’espera; i ginecologia a Xàtiva, amb 43 dies.

Operacions de genoll, més retard

Les operacions de pròtesis de genoll continuen acumulant el major retard per a una operació, amb més de 17 mesos d’espera a l’hospital de Xàtiva (527 dies) i més de huit mesos (250 dies) al d’Ontinyent. Aquesta patologia ja era la que més llista d’espera arrossegava els mesos anteriors. A l’abril, a l’hospital de Xàtiva, la demora era de 471 dies, i, a Ontinyent, de 219 dies, un temps d’espera que ha augmentat al maig en els dos sanatoris de l’àrea. Aquesta patologia, però, no és la que més pacients en llista té, amb 17 al Lluís Alcanyís i només un pacient en llista a Ontinyent. La patologia amb més persones esperant una operació és la de cataractes, amb 142 pacients en espera al centre de la capital de la Vall d’Albaida i 200 al de la capital de la Costera, encara que el temps que esperen aquests per a operar-se és de poc més d’un mes a Xàtiva (35 dies) i dos mesos (63 dies) a Ontinyent. A l’abril eren 120 i 260 pacients, respectivament, els que estaven en llista per a operar-se de cataractes.

La patologia amb menys llista d’espera és la de fimosi: a Ontinyent, els tres pacients en llista el mes de maig esperen una mitjana de 4 dies per a operar-se, i, a Xàtiva, on també hi ha tres pacients esperant, esperen 13 dies a ser operats.