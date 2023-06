La millora en els subministraments frena la caiguda de producció de Ford-Almussafes

Quan encara queden molts dubtes per revelar en l’incert horitzó elèctric de Ford Almussafes —quan arribarà la inversió, quin any eixirà la primera unitat 100 % elèctrica de la planta, quants i quins models produirà, etc.—, el mes de juny ha aconseguit donar un respir a un altre dels focus de preocupació, el del considerable colp productiu que s’ha produït en les línies de fabricació de la planta valenciana en els últims mesos.

Segons les dades facilitades pel sindicat majoritari a la fàbrica, UGT, la planta tancarà aquest mes de juny amb 123.749 unitats fabricades, un 7,66 % menys que els 134.019 vehicles que van eixir de les seues instal·lacions durant els sis primers mesos de 2022. La caiguda resulta fàcilment explicable si es té en compte el fet d’haver perdut fins a tres dels seus cinc models —el Mondeo i els monovolums S-Max i Galaxy— en els últims 15 mesos. Però, malgrat aquesta circumstància, les últimes setmanes han deixat un bon símptoma.

No en va, a pocs dies que acabara maig, la baixada productiva era del 12,3 % i s’havien viscut, durant dues setmanes, greus problemes en la fabricació de vehicles, que, fins i tot, la van paralitzar per complet durant una setmana. Des de llavors, però, la crisi de subministraments va començar a oferir els seus últims colps fins a tal punt que, a partir de hui, deixarà d’estar vigent l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que la multinacional ha anat allargant des de fa tres anys a causa de la continuada falta de peces.

El Kuga, a l’alça

Les xifres productives actuals, però, continuen oferint una disparitat entre els dos models que encara resisteixen en fàbrica, un SUV com el Kuga i una furgoneta com la Transit Connect. En el cas del primer, és un model que, a poc a poc, ha anat millorant en vendes i que, a més, ha sigut el prioritzat —és l’únic que resistirà, hui dia, fins a l’electrificació— tant després de la desaparició de l’S-Max i el Galaxy com en aquells moments en què només hi havia peces per a continuar fabricant un vehicle. Fruit d’això, i a diferència del que passava al maig, a hores d’ara de l’any, s’han produït ja 84.250 unitats d’aquest, més de 4.000 més que fa un any i més de dos terços del total.

En el costat contrari, la Transit Connect, una furgoneta que desapareixerà de les línies productives —el seu futur elèctric no estarà a Almussafes, sinó a Romania— en principi la pròxima primavera i que ha patit la falta de components amb més afany. No en va, hui dia s’ha fabricat un 19,3 % menys d’aquestes furgonetes que en el mateix període de l’any passat, i, segons han anat avançant diverses fonts coneixedores de la situació de la planta, la seua reducció es preveu progressiva fins a l’adeu definitiu.

Diferència a Espanya

De moment, l’única cosa certa és que l’evolució productiva d’Almussafes contrasta amb la que s’està donant de mitjana en les plantes del sector a Espanya. Fins a maig, la fabricació de vehicles s’havia disparat un 20 % respecte al mateix període de 2022, superant-se de nou el milió d’unitats produïdes. A més, d’aquests, 75.968 eren elèctrics purs, una realitat que xoca amb el futur d’una planta valenciana que, com a mínim, fins a 2027, no tindrà els seus. Un retard considerable.