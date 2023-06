El pols pel fitxatge de Pepelu continua

El pols per fitxar Pepelu continua a Mestalla. No ha canviat massa des que el València va interessar-se pel migcampista del Llevant, que té una clàusula de cinc milions d’euros que el club no vol pagar de manera íntegra d’una tacada. Almenys de moment. La seua oferta sí que seria pròxima als 4 milions i estaria disposat a incloure un percentatge d’una futura venda i també augmentar aquesta xifra pagant en terminis. Però, de moment, la situació és clara des del Ciutat de València i Quico Catalán no es mou d’aquest punt. “Pepelu té una clàusula. Si Pepelu se’n vol anar al València, Pepelu li ho comunica al València i el club prendrà decisions. Nosaltres hem remés a la clàusula i hi ha interés. Hi ha tres parts. El Llevant no vol vendre Pepelu, sembla que el València vol Pepelu, perquè ens ho transmet el seu entorn. El Llevant puc dir que no vendrà Pepelu per menys de la clàusula. Però, quan, aquesta vesprada, jo parlava de jugadors, estava parlant d’uns altres”, va explicar dimecres passat minuts després de confirmar la seua eixida de l’entitat en el futur més immediat.

El València té clar que l’objectiu de Pepelu està a l’abast. Més enllà d’arribar finalment a la clàusula o no, la sensació és que el migcampista granota pot vestir la samarreta de l’equip de Mestalla el pròxim curs. Fins i tot malgrat la pressió que té el futbolista en les últimes hores, conscient del que pot desencadenar el seu traspàs a l’altre equip de la ciutat. En aquest sentit, el club té decidit fer un esforç per a no deixar tampoc sol un futbolista que no pretenia ocasionar aquesta situació. En qualsevol cas, i amb totes les parts tenint clara la seua jugada, sembla que només queda que el València arribe als cinc milions que marca la clàusula de rescissió, ja que des d’Orriols no es mourà un dit per a facilitar el traspàs en direcció a Mestalla.

El moment Canós

L’extrem del Brentford està aquesta setmana a Nules, al seu campus, però la seua situació segueix en el mateix punt. En aquests moments, l’acord entre el jugador i el València és total en tots els sentits. No obstant això, el Brentford encara s’hi resisteix. Això sí, les postures no estan llunyanes i més enllà de si finalment s’haurà de pagar una quantitat mínima o es guarda un percentatge futur per al club anglés, la situació amb Sergi Canós és més que positiva i menys “tensa” que en el cas Pepelu.

Sergi Canós es troba aquests dies gaudint de les seues vacances d’estiu al seu poble, Nules. El futbolista, pretés pel València, està gaudint com un xiquet més del campus d’estiu 2023 que s’està celebrant aquesta setmana a l’estadi Noulas Antonio Pérez Balada de la localitat castellonenca. Sergi està involucrat en el projecte i s’ha convertit en un habitual amb els seus xiquets del campus. Ahir va rebre una visita molt especial. El futbolista del València CF Javi Guerra va acudir ahir a Nules en companyia del jugador del Brentford, que, en els pròxims dies, podria convertir-se en el seu company d’equip. Hi ha connexió entre ells.