La Ribera es queda sense opcions de tindre representants polítics al Congrés

La renúncia del suecà Joan Baldoví al seu escó al Congrés dels Diputats el passat 12 de maig per a concórrer com a candidat de Compromís a la presidència de la Generalitat Valenciana en les autonòmiques del 28-M va deixar la Ribera sense representants en la cambra baixa i no és previsible que, després de les generals convocades per Pedro Sánchez per al pròxim 23 de juliol, la comarca recupere la veu al Parlament. La presència de candidats de la Ribera en les llistes presentades pels principals partits és escassa, amb l’única excepció del PSOE, si bé la inclusió de fins a tres aspirants en la candidatura socialista no garanteix l’obtenció d’un escó.

L’alcaldessa d’Algemesí en els últims dos mandats, Marta Trenzano, ocupa el lloc més avançat com a número 5 de la llista del PSOE que, tant en les generals de novembre de 2019 com en les eleccions celebrades l’abril d’aquell mateix any, va aconseguir quatre escons per la circumscripció de València després de convertir-se en la força més votada en les urnes. No obstant això, en les eleccions de novembre va empatar amb el Partit Popular a quatre diputats.

Els socialistes necessitarien millorar aquells resultats perquè Trenzano fera el salt al Congrés quan es constituïsca la cambra. No obstant això, a l’espera del que dictaminen les urnes, qualsevol renúncia en la llista que encapçala l’actual ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, podria acostar al Congrés l’exalcaldessa d’Algemesí, que, després de les municipals del 28-M, ha passat a la bancada de l’oposició a l’Ajuntament.

En la mateixa candidatura del PSOE també figura, com a número 7, l’alcaldessa de Llaurí, Anna González, i, en el lloc número 12, el regidor d’Alcàntera de Xúquer Antoni Benito.

D’altra banda, el secretari general del PSPV de la Ribera Alta, Carles Arques, originari de Rafelguaraf, figura com a segon suplent de Juan Antonio Sagredo, un dels candidats socialistes al Senat.

Sense aspirants en el PP

La candidatura del PP que lidera Esteban González Pons està òrfena de representants de la Ribera i únicament la nova alcaldessa d’Alginet, Elia Ferrer, apareix com a suplent de la candidata al Senat Estela del Carmen Darocas.

Per la seua banda, Vox ha inclòs en el lloc número sis de la seua llista al Congrés Rosana Peris Catoira, nova regidora d’Alzira. El partit d’extrema dreta va aconseguir en les últimes generals tres escons per la circumscripció de València, per la qual cosa també necessitaria millorar molt aquells resultats perquè Rosa Peris arribara a ocupar un escó al Parlament estatal.

En la llista de Compromís-Sumar, que en les anteriors convocatòries electorals va liderar l’exalcalde de Sueca Joan Baldoví, únicament apareix l’exalcaldessa de Favara, Oro Azorín, com a número 12, sense opcions, per tant, d’aconseguir un escó —només Baldoví el va aconseguir en 2019 amb la marca Més Compromís— mentre que un militant d’Alginet, Enric Barea, apareix com a huité suplent.

Entre els candidats al Senat hi apareixen Ignacio Blanco, l’exdiputat autonòmic, originari d’Algemesí, i Mariam Varea, de Gavarda. Compromís compta actualment amb un senador per designació territorial, però no va aconseguir cap escó en la cambra alta en les últimes generals.