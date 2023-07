El 44 % dels espanyols teletreballarà aquest estiu malgrat els problemes de connectivitat

La modalitat de treball, central durant la pandèmia i en anys posteriors, es presenta com una mesura de conciliació, sobretot durant l’estiu, malgrat l’alentiment en la seua implantació en gran part de les empreses del nostre país. DE-CIX, operador d’intercanvi d’Internet, amb el suport d’Alpha Research, han elaborat una enquesta per a conéixer l’estat actual de la qualitat de la connexió a Internet a Espanya i com utilitzaran els ciutadans el seu espai de treball digital durant l’estiu. Els resultats mostren que el 43,8 % dels espanyols teletreballarà durant els mesos estivals. D’ells, el 24,7 % afirma que ho farà més que l’any passat, encara que el 63,7 % treballarà el mateix que l’estiu anterior.

A la pregunta sobre com serà el teletreball, es destaquen les dades següents: el 48,9 % dels homes teletreballarà, el 45,3 % no teletreballarà i el 5,8 % no podrà teletreballar (encara que és possible que vulga). Quant a les dones, el 38,7 % teletreballarà, el 53,3 % no teletreballarà i el 8 % no podrà (encara que és possible que volguera). Respecte a les franges d’edat, el grup més nombrós dels que volen teletreballar té entre 18 i 29 anys (48,4 %). I, quant a la ubicació geogràfica, les poblacions de comunitats autònomes que més teletreballaran són Múrcia (60 %), Madrid (56 %) i la Comunitat Valenciana (51 %).

De tots els espanyols que teletreballaran aquest estiu, a quatre de cada deu enquestats els preocupa una possible mala connexió a Internet en el lloc al qual aniran sense saber el que es trobaran. Aquesta preocupació és major en el cas dels homes (44,5 %). Per això, el 66,7 % d’aquests enquestats sol compartir dades d’un telèfon intel·ligent a altres dispositius per a teletreballar durant l’estiu, siga sempre (19,4 %) o a vegades (47,3 %).

Lloc de vacances

El temor a una mala connexió es reforça especialment quan el viatge es realitza a les zones més rurals d’Espanya. El 69,4 % dels enquestats confirma que no troba la mateixa qualitat de connectivitat en les zones rurals que a la ciutat. Aquesta dada incideix de nou en l’Espanya despoblada i les seues restriccions perquè els treballadors visquen o estiuegen en aquestes zones.

Segons els resultats de l’estudi, el 37,5 % dels enquestats afirmen que teletreballen un o dos dies a la setmana, mentre que 62,8 % afirmen que tenen un model de teletreball de més de tres dies a la setmana. De fet, aquest és un dels requisits que cada vegada es té més en compte a l’hora d’iniciar un nou projecte professional.

Problemes de connexió

Tot i que la societat i les empreses es troben en una era d’explosió de conjunts tecnològics com la intel·ligència artificial, encara s’experimenten problemes de connectivitat. El 50,7 % afirma experimentar problemes de connexió quan treballa des de casa. En general, quan es produeix aquesta fallada, és principalment durant les videotelefonades (43,8 %), a l’hora d’executar eines de treball (28,2 %) o intentar pujar arxius al núvol (20,3 %). Aquestes fallades fan que els treballadors perden agilitat (51,9 %) o acaben treballant més hores (26,4 %). Parlant d’ubicació, les comunitats que més problemes experimenten segons els participants en l’enquesta són Madrid (58 %), Cantàbria (57,5 %) i Navarra (57,1 %).