Albaida denuncia per delicte d’odi la retirada de banderes LGTBI+ del balcó de l’ajuntament

La polèmica s’ha desencadenat aquest cap de setmana. Un home va escalar, dissabte passat, fins al balcó de l’ajuntament d’Albaida, va despenjar dues banderes de suport a la comunitat LGTBI+ emplaçades amb motiu dels actes de l’Orgull i va col·locar una bandera amb símbols franquistes en una zona pròxima. Davant d’aquests fets, l’Ajuntament de la localitat de la Vall ha confirmat que ha posat en coneixement de la Guàrdia Civil aquests incidents que van produir-se dissabte a la nit en la façana del consistori. L’alcalde d’Albaida, Alejandro Quilis, de Compromís, ha afirmat que la Guàrdia Civil està tramitant la denúncia per un possible delicte d’odi per part d’un veí d’uns 50 anys que està identificat.

Açò ha passat a l'Ajuntament d'Albaida.



Així funciona l'odi, mentre uns assenyalen des de parlaments i mitjans, altres executen.



L'autor ja ha sigut identificat i l'alcalde ja ha anunciat que prendrem mesures legals.

Infracció lleu per escalada d’edifici oficial

La Policia Local li imputa una infracció lleu per escalada d’edifici oficial i una greu per desobediència.

Quilis ha assenyalat que, pel seu càrrec d’alcalde, haurà d’acudir a ratificar la denúncia pels fets que, segons relata, es van produir entre les 22.30 hores i les 00.00 hores de dissabte.

Aquella nit, un home va acudir a la caserna de la Policia Local, situada enfront del consistori, per a manifestar que volia penjar la bandera franquista en la façana de l’edifici municipal, igual que penjaven les banderes LGTBI, i els agents li van comunicar que no era possible i que la bandera que volia col·locar és inconstitucional.

Malgrat això, l’home va assegurar que ho anava a fer “de tota manera” i va col·locar la bandera preconstitucional en una de les finestres laterals de la porta principal.

Uns joves van retirar la bandera

Uns joves que passaven per la zona van veure aquesta bandera i la van retirar, però l’home va tornar a col·locar-la, aquesta vegada sota els mastelers de les banderes oficials de la Comunitat Valenciana, Espanya i la Unió Europea, i va pujar al balcó per a arrancar les dues banderes LGTBI que penjaven d’allà, aprofitant que els agents havien eixit a fer un servei.

Aquest home va reconéixer, davant de la Policia Local, que havia sigut ell qui havia dut a terme aquesta acció i es va identificar amb el seu DNI, afirmant que havia avisat de les seues intencions.

Es tracta d’un veí d’Albaida d’uns 50 anys “obertament ultraconservador”, com ell mateix es publicita en les seues xarxes socials, segons ha manifestat l’alcalde.

Alejandro Quilis ha assenyalat que és la primera vegada, en dotze anys de govern progressista en el municipi, en els quals s’han fet reivindicacions dels drets del col·lectiu LGTBI i amb motiu del Dia de la Dona, que es du a terme un acte d’aquesta classe.

L’Ajuntament reposarà les banderes LGTBI al seu balcó entre aquest dilluns i demà dimarts, ja que les que han sigut arrancades formen part de les diligències que s’han traslladat a la Guàrdia Civil.

Concentració front a l'odi



Dimecres, 5 de juliol a les 20:00 h, a la plaça major d'Albaida.



Hui Albaida, per culpa del feixisme, és coneguda com la ciutat que arranca les banderes de la llibertat del balcó de l'ajuntament i penja banderes preconstitucionals feixistes.

Concentració

L’organització La Vall Diversa ha convocat una concentració a Albaida després dels successos ocorreguts dissabte a la nit, quan un home va grimpar fins al balcó de l’ajuntament i va llevar les banderes de suport al col·lectiu LGTBI+, a més de posar una ensenya amb símbols franquistes a prop.

La cita està convocada per a dimecres que ve 5 de juliol a les 20.00 hores, a la plaça Major. “Hui Albaida, per culpa del feixisme, és coneguda estatalment com la ciutat que arranca les banderes de la llibertat del balcó de l’ajuntament i penja banderes preconstitucionals feixistes. Això no pot continuar així, hem de demostrar que Albaida és una ciutat orgullosa i lliure”, han explicat des de l’entitat.

“Ni un pas arrere contra els discursos d’odi. Quan es normalitzen els discursos d’odi, passen aquests fets, trauen la bandera, xafen els nostres drets i llibertats. Continuarem lluitant i fent activisme, no ens pararan”, afigen des de l’entitat.