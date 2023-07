Feijóo admet per primera vegada que inclourà Vox en el seu govern si necessita el “sí” a la investidura

Alberto Núñez Feijóo ha revelat aquest dilluns una de les incògnites que arrossegava per a aquesta campanya de les eleccions generals que comença divendres: per primera vegada, el líder del PP ha admés que inclourà membres de Vox en el govern central si necessita el “sí” dels diputats de Santiago Abascal per a ser president d’Espanya.

En una entrevista en El Mundo, afirma: “Si li he de demanar a Vox el ‘sí’, és lògic que forme part del meu govern. Si no li he de demanar el ‘sí’, és lògic que no en forme part”. El comentari el fa davant d’una pregunta sobre el “canvi de discurs” de la presidenta del PP d’Extremadura, María Guardiola, divendres passat. Després d’assegurar de manera rotunda, durant mesos, que no governaria amb Vox pel seu discurs xenòfob i contra la lluita contra la violència de gènere, ha cedit i els ha promés una conselleria en el seu futur govern.

Feijóo mai havia sigut tan clar fins ara. En aquestes quatre setmanes després de les eleccions municipals i autonòmiques de maig, en les quals els seus alcaldes i presidents autonòmics han hagut de negociar amb el partit d’ultradreta per a ser investits, no ha sigut molt clar sobre quin tipus de relació està disposat a mantindre amb el seu competidor. Durant alguns dies, abans de comprovar que li estava passant factura en les enquestes, Feijóo va arribar a defensar el “no” de Guardiola a Vox a Extremadura, perquè els d’Abascal només van obtindre el 8 % dels vots. En aquell moment, també va aplaudir que, en canvi, el PP, a la Comunitat Valenciana, els haguera donat una vicepresidència i dues conselleries, perquè havien tret el 12 % de les paperetes.

Les abstencions que van ajudar a investir Sánchez

Ara, el líder del PP defensa la inclusió de membres de la ultradreta en un hipotètic Consell de Ministres si els diputats d’Abascal han de donar un “sí” a la seua investidura, però no en el cas que només necessite la seua abstenció. El candidat a president del Govern necessita majoria absoluta en la primera votació al Congrés (176 suports com a mínim), però només majoria simple (més sís que nos) en la segona votació (es fa 48 hores més tard de la primera). Per exemple, en la investidura de Pedro Sánchez, el gener de 2020, el dirigent socialista va ser triat per 167 sís, 165 nos i 18 abstencions que van ser claus: les d’ERC i EH Bildu.

En tot cas, la idea de Feijóo, que la mera abstenció de Vox no li supose concedir-li ministeris, haurà de comptar amb l’aquiescència d’Abascal, que serà el que pose preu als seus vots.