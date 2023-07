El Govern convoca una reunió tècnica davant de les crítiques de l’alcaldessa al macrotransvasament de les platges del sud

L’alcaldessa, María José Catalá, ha avançat, aquest matí, que divendres passat va acordar amb la delegada del Govern, Pilar Bernabé, celebrar una reunió com més prompte millor per a analitzar, en una comissió tècnica, les obres del macrotransvasament de les platges del sud (Garrofera, Arbre del Gos i Saler). Ambdues van coincidir divendres en el Consell d’Administració del Port de València, en el qual van parlar sobre el transvasament que està duent a terme el Ministeri de Transició Ecològica i la Direcció General de Costes de tres milions de metres cúbics d’arena a les castigades platges del Parc Natural de la Devesa, al sud de València, per a fer una reunió “com més prompte millor”, entre “aquesta setmana o la que ve”. Una reunió que, l’alcaldessa ha dit, arriba després d’anul·lar-se la que hi havia programada la setmana passada, que es va suspendre perquè no hi podia assistir el responsable de Costes.

L’alcaldessa va explicar que en la reunió tècnica, a la qual assistiran també els responsables de l’empresa adjudicatària (Rover i Dravo), “es posaran en comú les diferents interpretacions que tenim cada administració sobre la documentació” remesa per Costes sobre el transvasament i el calendari d’aquest. “A nosaltres, en el Servei de Platges, ens han dit que hem de retirar els socorristes, i, per a nosaltres, això suposa deixar sense servei la platja i tancar-la”. El Govern insisteix que només es tancarà a partir del 15 d’agost la platja de la Garrofera (encara que també s’ha ocupat la de l’Arbre del Gos per a la construcció de les esculleres de la gola de Pujol) i la injecció d’arena es farà en tres fases a partir de setembre. Pilar Bernabé, ha recalcat Catalá, “em va dir que han estat treballant sobre altres opcions perquè les obres siguen seccionades”, però, ha insistit, “jo el que vull és veure-ho i asseure’m amb la delegada, els responsables de Costes i de l’empresa adjudicatària per a veure la solució òptima”. A la reunió tècnica, amb tot, no està prevista l’assistència de Bernabé. “Crec que si tots ens posem a treballar, es podran fer les obres amb normalitat, però feia falta veure’s i reunir-se”. Per això, ha dit Catalá, “agraïsc a la delegada que, per fi, haja convocat aquesta comissió tècnica”. El Govern insisteix que només es tancarà a partir del 15 d’agost la platja de la Garrofera (encara que també s’ha ocupat la de l’Arbre del Gos per a la construcció de les esculleres de la gola de Pujol) i la injecció d’arena es farà a partir de setembre. Catalá no ha concretat si manté la idea de reunir-se amb la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. La Delegació de Govern, per la seua banda, ha assenyalat que “des de maig, la Demarcació de Costes i l’Ajuntament de València han tingut reunions” sobre aquest macrotransvasament, i, per tant, “té tota la informació”. La reunió tècnica que es convocarà la setmana que ve és la mateixa que hi havia prevista i entra en la lògica de trobades entre administracions que hi havia prevista abans de l’arribada de la nova alcaldessa. La setmana passada no hi era el màxim responsable i, per això, es va haver d’ajornar, i es tornarà a convocar prompte. “Aquest projecte no és una qüestió política, és una qüestió tècnica i és en aquest marc en el qual es tractarà”, han destacat les mateixes fonts. El transvasament d’arena a les platges del parc natural preveu frenar el greu procés d’erosió que pateixen com a conseqüència, en gran manera, de l’expansió del port de València. Es tracta d’una mesura molt reivindicada per l’Ajuntament de València i els veïns de fa anys que compta amb un pressupost de 28 milions d’euros. L’obra havia d’haver començat al gener, però s’ha retardat diversos mesos. Després del traspàs de poders i competències, el portaveu del Govern de Catalá i nou regidor de Platges, Juan Carlos Caballero, va carregar contra Costes per posar en marxa el transvasament en ple estiu.