Huit esmorzarets diferents per a conéixer l’oferta gastronòmica de Llíria

La Federació del Comerç de Llíria va presentar ahir, al centre multiusos, la tercera edició de la campanya gastronòmica “L’esmorzaret llirià”. L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde, Joanma Miguel; el president de la Unió Gremial i de l’associació comercial local, Juan Motilla, i la regidora de Comerç, M. José Llopis.

Un total de 8 establiments hostalers de la localitat oferiran entrepans especials per a esmorzar de l’1 de juliol al 30 de setembre. Aquesta oferta gastronòmica es podrà trobar a la Cafeteria El Clarín, APTC Bar, Bar Dos Rodes, Bar La Café, Bar Me Da Igual, La Taula de Llíria, Les Termes Gastrobar i Tasca Ca Pep.

Aquests locals posaran a la disposició del client creacions innovadores elaborades amb productes tradicionals, artesans, ecològics i adquirits en els comerços d’alimentació de Llíria. A més, amb les seues habilitats culinàries, participen en un concurs en el qual un jurat expert triarà al millor esmorzaret llirià 2023.

En l’acte de presentació, l’alcalde, Joanma Miguel, va anunciar que l’Ajuntament “llançarà una nova campanya de bons comerç que tant d’èxit va tindre i que inclourà, en aquesta ocasió, també el sector de l’hostaleria, per a continuar fomentant el consum en tots els àmbits comercials del nostre municipi”.

El president de la Federació del Comerç de Llíria, Juan Motilla, va assenyalar “la importància de la vinculació entre el comerç tradicional i l’hostaleria com a motor econòmic de la localitat. Per això, aquesta campanya pretén potenciar les sinergies entre els dos sectors i constitueix una magnífica promoció dels seus valors, la qual cosa ens situa com un referent a nivell comarcal”.

Per la seua banda, la regidora de Comerç, María José Llopis, va subratllar que aquesta classe d’iniciatives “contribueixen a dinamitzar l’activitat comercial de la nostra ciutat i fer valdre tota la seua oferta, raó per la qual la Federació tindrà sempre la col·laboració del consistori per a desenvolupar aquestes accions que impulsen la nostra prosperitat econòmica”.

Aquesta iniciativa (https://esmorzaretlliria.com/) compta amb el suport de l’Ajuntament de Llíria i de la Unió Gremial, i el patrocini de Provea, Caixa Popular, Chovi, Bodegas Vegamar, Infotúria, Casalla El Faro de Cullera i Bodegas Coviñas.