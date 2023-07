Investiguen la troballa d’un cadàver en el fossat de les torres de Serrans

Agents de la Policia Nacional han obert una investigació després que a primera hora d’aquest dilluns es localitzara el cadàver d’un home en el fossat de les torres de Serrans de València. Segons les primeres investigacions, es tractaria d’una mort accidental.

La troballa s’ha produït cap a les 8.00 hores d’aquest dilluns. La víctima és un home de nacionalitat brasilera de 48 anys, que s’ha precipitat al fossat al llarg de la nit de diumenge a dilluns, segons fonts policials.

La Policia Nacional, després de rebre l’avís de la troballa per part de la Policia Local, ha obert una investigació per a aclarir les circumstàncies de la mort, si bé tot fa pensar que les causes del succés són accidentals.