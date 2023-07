Les famílies recorden les 43 víctimes de l’accident del metro en el 17é aniversari de l’accident

El 3 de juliol ha quedat marcat en la memòria de la ciutadania valenciana. Ja han passat dèsset anys des que dos combois que feien el trajecte Llíria-Torrent van descarrilar entre les estacions de Plaça d’Espanya i Jesús. Un accident previsible i evitable amb mesures de seguretat adequades, segons la sentència del Jutjat Penal 6 de València, que va posar fi a la vida de 43 persones i va deixar quaranta-set ferits més. L’accident va permetre veure el pitjor i el millor de la política i la societat valenciana.

En el desseté aniversari, alguns dels familiars de l’Associació de Víctimes del Metre 3 de Juliol (Avm3j) van retre, ahir, un homenatge íntim als seus éssers estimats en el monument memorial de l’artista Anja Krakowski situat sobre la corba de l’accident, enfront de l’estació Joaquín Sorolla de València. Encara que passen els anys, cada 3 de juliol, no hi faltaran els gira-sols, les roses blanques, els lliris blancs o el gran ram de roses roges per als 43 morts en l’accident del metro del 3 de juliol de 2006. És l’homenatge en la intimitat que, cada any, les famílies fan als 43 absents, als quals recorden cada dia. També en el monument erigit a Torrent se’ls ha recordat amb rams de flors.