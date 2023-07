El nou govern de San Antonio de Benagéber inventa un càrrec per a la regidora de Vox

El nou govern sorpresa de San Antonio de Benagéber va nàixer amb moltes dificultats: Eva Tejedor, una regidora amb representació per UCIN, va ser investida alcaldessa amb el suport de dos regidors del PP (el tercer va votar en blanc), els dos de Guanyem (Compromís) i un de Vox. L’anterior partit de govern, Aisab, encara que va ser el més votat, no va aconseguir formar govern. D’aquesta complexa situació, l’alcaldessa ha resolt, en un decret del qual es donarà compte en el ple d’aquesta vesprada, donar dues tinences d’alcaldia als regidors del PP que la van secundar, Luís Trejo i Pedro Enrique Pérez, i retornar el suport de Vox amb un càrrec per a la número 2 creat per a la seua delicada postura: María José Esteve serà “membre col·laborador” de l’alcaldia “en règim de dedicació exclusiva i a temps complet”. La seua funció serà “coadjuvar amb aquesta alcaldia en la consecució dels objectius que s’establisquen en matèria de cultura, joventut i noves tecnologies”.

La difícil situació que Vox viu en el municipi ve donada per haver fet costat no a la llista més votada d’Aisab, sinó a la independent Eva Tejedor, i fer-ho, a més, amb els dos edils de Guanyem SAB. D’aquesta manera, Vox evita entrar en el govern amb una regidoria pròpia, però aconsegueix tindre un càrrec de rellevància en la presa de decisions, encara que en un discret segon pla. D’acord amb el que ha aprovat l’alcaldessa mateixa, Esteve percebrà el mateix salari que els altres dos regidors populars, per ser els tres “membres corporatius amb dedicació exclusiva”, que s’eleva a 34.987 euros anuals. L’alcaldessa, per la seua banda, percebrà 46.650 euros. Encara que aquest acord ja ha entrat en vigor, el ple d’aquesta vesprada ha sigut convocat per a adoptar els acords necessaris per a l’organització municipal derivada de les eleccions del 28M, i, si tot ix segons el que es preveu, tirarà avant. En AISAB prefereixen no revelar si secundaran o no aquesta nova estructura fins que la nova alcaldessa explique “alguns assumptes”; només després prendran una posició. En Guanyem volen que Tejedor signe una sèrie de mesures progressistes i de regeneració democràtica per a donar el seu suport al nou mandat. El PP trenca el pacte El Grup Popular ha quedat trencat en el consistori i només dos dels tres regidors electes tindran participació en el consistori. Serà així després d’haver-se saltat el pacte de donar suport a la llista més votada —AISAB— en preferència d’UCIN, desoint la disciplina aplicada pel PP en tots els consistoris. En aquesta excepció, Luís Trejo i Pedro Enrique Pérez sí que formaran part del govern, però Enrique Celda se’n quedarà fora, després d’haver votat en blanc i haver expressat, en les seues xarxes socials, la seua disconformitat amb el que ha succeït. Serà la direcció provincial o autonòmica del PP qui decidisca què fa amb els dos regidors en el govern, si fer els ulls grossos i permetre que governen amb la llista menys votada o si prendre mesures per desatendre els pactes.