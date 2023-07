Yolanda Díaz estarà a València el primer cap de setmana de campanya

La líder de Sumar i candidata a la presidència del Govern per aquesta coalició, Yolanda Díaz, obrirà el primer cap de setmana de campanya electoral per a les generals del 23 de juliol, aquest dissabte 8, a València. Si bé encara no està tancat per complet el cronograma de la campanya, aquest dissabte, l’actual vicepresidenta segona de l’executiu nacional estarà de matí al Cap i Casal, un dels actes considerats com a rellevant de la gira territorial, tal com admeten des del mateix equip de Sumar, i on estaran càrrecs i candidats de Compromís, la formació protagonista de la coalició a la Comunitat Valenciana, que porta per nom Compromís Sumar, Sumem per Guanyar.

L’espai en el qual se celebrarà el míting de campanya encara no s’ha concretat. Tot indica que el mateix dia a la vesprada, Díaz es desplaçarà a Castelló per a acompanyar els candidats de la província. L’equip de Sumar ha fet públic el calendari de gira territorial per a la campanya electoral, que comença aquest dijous a partir de la mitjanit. Una programació que s’estructura en una vintena d’actes durant la campanya electoral (així com el tram final de precampanya), en la qual volen arribar quasi a tot el territori nacional, i el lema del qual serà “És per tu”, per a focalitzar que el missatge estarà centrat en les propostes per a les majories socials, com ha explicat aquest dilluns el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. Amb Belarra i Garzón Díaz, compartirà dos actes de la campanya electoral del 23J amb la líder de Podem, Ione Belarra, i també desplegarà mítings amb altres dirigents polítics de la resta de forces d’esquerra que componen la coalició, com és el cas de l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau; el coordinador federal d’IU, Alberto Garzón, i la líder de Más Madrid, Mónica García. D’altra banda, no es preveu en aquest calendari la presència de la titular d’Igualtat, Irene Montero, que no figura en les llistes. Segons indiquen des de Sumar, es posarà èmfasi sobretot en candidats, encara que serà una “campanya coral” amb destacats líders de les forces progressistes en diversos esdeveniments. València, una plaça rellevant Sumar obrirà la campanya electoral a la Corunya el dia 6 amb un acte i la tradicional enganxada de cartells, i l’endemà la candidata de Sumar estarà a Saragossa, acompanyada, entre altres, per dirigents de la Chunta. Després, visitarà València i altres ciutats, i el dia 9, farà doblet a Andalusia amb actes a Sevilla i Cadis, així com a Mallorca el dia 10. Algunes altres dates que estan definides és un míting a Vitòria el dia 15, a Navarra el 17, i a Catalunya el dia 20, amb doble visita a Barcelona i Girona, si bé en cas de la comunitat catalana pot haver-hi un altre míting més en campanya. Al seu torn, el diumenge 16 de juliol, Díaz protagonitzarà un acte a Madrid en el qual també participarà Mónica García, Hi haurà el concurs també del líder de Més País, Íñigo Errejón, en actes de campanya, i, per exemple, Garzón farà costat a Díaz en dos mítings més. Sumar recalca que tots els actes són importants, però hi haurà dates assenyalades com els mítings de Vitòria, Andalusia i València, unit als esdeveniments destacats d’obertura i tancament de campanya.