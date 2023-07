Acció Cultural fa una crida per a fer front "als governs antivalencians"

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha fet pública una declaració després de les eleccions del 28M que va donar la victòria a la dreta amb el PP i Vox com a socis del nou Consell en la qual anuncia que mobilitzarà la societat per a frenar "tot intent de regressió".

L'entitat, que assenyala que "la diferència entre blocs a les Corts és només de tres escons" i que en un context de polarització "guanya qui mobilitza els seus votants", ha iniciat una estratègia de "resposta articulada" en diferents àmbits. En aquest sentit, ACPV ha actualitzat el seu pla estratègic per a iniciar trobades comarcals de treball amb associats i simpatitzants per a captar fons propis i augmentar la base de joves de l'entitat.

Així mateix, volen continuar amb un treball "propositiu" per a guanyar "nous suports i nous espais per a l'ús del valencià", i per a això han articulat un programa en positiu de política lingüística i cultural, d'autogovern i drets civils. L'objectiu global és "fer front a governs antivalencians". Un treball en el qual, apunten, ja tenen experiència. "Vam fer possible l'eclosió de la música en valencià amb governs antivalencians i vam guanyar sentències que reconeixen la unitat de la llengua", defensen.

Per això, vol mobilitzar els sectors "més conscients de la societat" per a fer visible que "hi ha una majoria social que vol seguir avançant en drets i llibertats". Així, ACPV anuncia que ja prepara el pròxim 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, i fan una crida als valencians a participar en una cita que "serà important". "Sabem que el poble valencià sempre respon quan és necessari defensar els seus drets", diuen.

Finalment, matisen que "no sols serem contenció dels intents de regressió (en al·lusió al nou Consell del PP i Vox), sinó també palanca per a articular un projecte renovat de futur en clau valenciana que mobilitze la majoria social".