València descarta crear zones tensionades pel lloguer i preveu una oficina antiokupes

La nova alcaldessa de València, la popular María José Catalá, rebutja la idea que València siga declarada zona tensionada pels lloguers com va anunciar fa uns mesos la Conselleria d'Habitatge, que ara passarà a estar governada pel PP-Vox, i l'anterior govern municipal de Compromís i el PSPV. Encara que els lloguers estan desbocats a la capital i han pujat vora un 19 % en un any, Catalá no sol·licitarà tal declaració com ha fet l'alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni.

La nova Llei d'habitatge permet a les comunitats autònomes definir dins de les ciutats zones tensionades pels preus del lloguer. Una mesura que l'anterior govern de Compromís i PSPV va portar a l'extrem anunciant que demanarien a la Generalitat la declaració per a tota la ciutat. L'estudi previ realitzat pel govern del Botànic cataloga València com a «àrea de necessitat d'habitatge alta». Catalá, no obstant això, no està per aquesta mena de mesures reguladores del mercat immobiliari i la seua política d'habitatge posa el focus, a més de fomentar la construcció de pisos de protecció pública (en campanya va anunciar un miler de nous HPO), a combatre l'ocupació il·legal. La intenció de l'alcaldessa, segons van apuntar en el govern municipal, és crear una oficina antiocupació per a assessorar els veïns i propietaris. Més habitatges públics L'Ajuntament penalitzarà les situacions d'ocupació il·legal de propietats i anuncia que donarà de baixa els «okupes» del padró, cosa que significa que els que deixen de pagar el lloguer, sense atendre a priori circumstàncies socials, podrien deixar de ser veïns de València i estar empadronats a la capital amb els drets (entre ells assistència mèdica o accés als serveis municipals) que això suposa. En la mateixa línia de combatre l'ocupació il·legal, que en més del 80 % dels casos afecta immobles propietat de bancs i grups inversors, el PP també anuncia la creació d'una brigada policial especialitzada a mediar en els desallotjaments de cases. La Llei d'habitatge permet a les comunitats autònomes limitar el preu dels lloguers i declarar zones tensionades aquelles en les quals la càrrega mitjana del cost de la hipoteca o del lloguer més les despeses i els subministraments bàsics supere el 30 % dels ingressos o aquelles on el preu de compra o lloguer de l'habitatge haja experimentat en cinc anys un percentatge de creixement acumulat almenys tres punts percentuals superior a l'IPC. La mesura ha generat preocupació en el sector immobiliari i entre els propietaris.