Baraja necessita retrobar el gol en la seua plantilla

El València CF necessita gol. És una de les consignes que van quedar molt clares al llarg de la temporada anterior. La plantilla es va quedar molt prompte sense pólvora i sobrevivia gràcies a les mostres de lucidesa de Justin Kluivert i Lino, que van acabar sent els màxims golejadors del curs. La sobtada irrupció dels jugadors del planter també va donar oxigen en forma de punts: entre Javi Guerra (1), Alberto Marí (1) i, sobretot, Diego López (3) van sumar cinc gols clau.

L’objectiu principal de la pretemporada és trobar un remei per a evitar que l’equip torne a coquetejar amb el descens en lliga. En aquest sentit, el club sap que està obligat a reforçar la davantera, tant la posició de 9 com les bandes. Sobretot perquè Kluivert i Lino ja no hi són. En aquest escenari s’està movent ja l’àrea esportiva, que té Sergi Canós en el punt de mira com una operació amb símptomes que es pot tancar amb relativa facilitat. Amallah, del Valladolid, també és una opció. El marroquí no és un extrem pur i ni molt menys un 9, però és un futbolista de tall ofensiu que es mou com peix en l’aigua en zona de tres quarts.

Amb tot i això, el ventall de possibilitats és més ampli. I algunes giren entorn del lloc de davanter centre. Cap dels 9 que té Rubén Baraja ve de fer una temporada il·lusionant. Entre els tres només van marcar set gols: cinc Cavani, un Hugo Duro i un Marcos André. Possibilitats que isquen els tres n’hi ha, el València no tanca la porta. No obstant això, Baraja sap que és complicat que els tres facen les maletes en un mateix mercat.

Opció Toni Martínez

En aquest context apareix Toni Martínez. El davanter, actualment en el Porto, s’ha convertit en una opció real, tot i que fa poques setmanes no ho era. Real, però molt complicada. I és que s’haurien de donar moltes condicions perquè l’espanyol vestira de blanc-i-negre en la temporada 2023/24. Tant a do Dragao com a Mestalla. El club portugués està a l’espera de resoldre la cruïlla que se li ha creat en la davantera: amb l’arribada de Fran Navarro en stand by, el Porto podria veure’s amb massa noms per a la zona d’atac si no aconsegueix donar eixida a Taremi, que és ara mateix l’atacant amb més paperetes d’eixir del club. Si no resol aquest trencaclosques, qui avançaria cap a la rampa d’eixida podria ser Toni Martínez, i, llavors el València podria a optar a un futbolista al qual, en condicions normals, no podria optar en el context actual.

A València, les condicions que s’han de donar és que avance l’operació eixida, també en clau davantera. Només així podria el València abordar l’operació. Així i tot, cal tindre clar que, si el València troba eixida als seus davanters, Toni no seria l’única solució, bàsicament perquè el València necessitaria substituts immediats, i la possibilitat de Toni, si avança, ho faria amb previsió de resoldre’s a final del mercat. La intenció del Porto no és desfer-se d’ell, però si no resol el seu problema en la davantera podria cedir. El pla del Porto és trobar-li una eixida a Taremi, però de moment no està sent fàcil. Encara que la veritat és que encara queda molt de mercat per davant.

Cavani, Duro i Marcos André podrien anar-se’n aquest estiu, encara que Baraja sap que és difícil que isquen els tres.