El CIS projecta la victòria de l’esquerra valenciana el 23J

El macrosondeig preelectoral del CIS projecta una victòria de l’esquerra a la Comunitat Valenciana el pròxim 23 de juliol. Malgrat que el Partit Popular seria la força més votada, segons la projecció que fa l’institut públic en sumar vot directe i simpatia, les dues formacions de l’esquerra, PSPV i Compromís-Sumar superarien àmpliament, per més de huit punts, els suports que obtindrien PP i Vox.

És només una enquesta, i, a més, envoltada de la polèmica que comporta des que la institució la dirigeix José Félix Tezanos, però l’esquerra valenciana s’emporta una xutada d’optimisme de cara a la campanya que comença la mitjanit de divendres. El macrosondeig preelectoral que publica el CIS abans de les generals compta amb dades autonòmiques a partir de més de 2.300 enquestes (una mostra àmplia) i assenyala que, malgrat que els populars guanyarien les eleccions en vots en aquest territori, les formacions del govern progressista sumarien més suports.

En aquest sentit, la projecció del CIS assenyala que, en la suma d’intenció directa de vot i simpatia (el més pròxim a l’anomenada “cuina” que calcula l’estimació de vot), el PP se situaria amb el 27,9 %, seguit molt de prop, en empat tècnic, pel PSPV, amb el 27,7 %. Set punts per darrere, fregant el 20 %, apareixeria la candidatura de Compromís-Sumar, amb el 19,9 % d’aquest apartat, mentre que Vox ocuparia el quart lloc amb un 11,9 %.

Aquestes estimacions demoscòpiques donarien un empat en escons valencians (la Comunitat Valenciana en reparteix 33) entre PP i PSPV, amb 11, pels 7 que aconseguiria Sumar i 4 de Vox. Socialistes i populars obtindrien els mateixos escons tant a Castelló, Alacant com a València: dos, quatre i cinc. Sumar, per la seua banda, n’aconseguiria dos a Alacant, quatre a València i un a Castelló, mentre que Vox es faria amb dos a València i dos a Alacant. En total, l’esquerra aconseguiria 18 escons pels 15 de la dreta.

Diferència de huit punts

Així, si es comptabilitza aquest “vot directe+simpatia” que disposa el CIS i deixa quasi un 3 % en incògnita o d’encara no ho sap o no contesta, les dues formacions d’esquerres obtindrien un 47,6 % dels suports, pel 39 % de la dreta, una cosa que suposaria anar en sentit contrari a la publicació de la resta d’enquestes de caràcter estatal, en què la dreta s’imposa sobre l’esquerra.

De fet, suposaria una bolcada també respecte a les eleccions autonòmiques del 28 de maig, en les quals PSPV, Compromís i Unides Podem (aquestes dues anaven separades). En aquest últim pas per les urnes, el 46,88 % dels electors van apostar per les dues formacions de la dreta (un 34,7% pel PP i el 12,18 % per Vox), la qual cosa els servirà per a governar la Generalitat, mentre que l’esquerra va obtindre el 45,31 % dels vots (27,83 % el PSPV, 14,04 % Compromís i 3,5 % Unides Podem).

L’última edició del CIS en què s’incloïen prediccions autonòmiques va ser, precisament, en la preelectoral del 28M, a la vora de l’inici de campanya. En aquesta, va encertar en el resultat de PSPV i Compromís en la seua forqueta baixa (31 i 15 escons) encara que va sobrevalorar en quatre punts el nombre de suports als valencianistes i en un punt i mig als socialistes, mentre que va infravalorar en quasi cinc punts i quatre escons al PP i en dos punts i un escó a Vox. Però, sobretot, va sobreestimar la projecció d’Unides Podem en 3 punts, un resultat clau per a quedar-se fora de les Corts.

Valoració de líders

Si es mira el vot directe, és a dir, a qui confirmen que aniran a votar quan es pregunta per aquesta qüestió, el PP lidera de nou aquest apartat amb el 25,7 % dels suports directes; seguit del PSPV amb el 25 %; posteriorment hi apareixeria Compromís-Sumar, amb el 16,8 %, i, en quart lloc, estaria Vox, amb l’11,1 %. Així mateix, Yolanda Díaz apareixeria com la líder més valorada (4,79 punts), seguida de Pedro Sánchez (4,68), Alberto Núñez Feijóo (4,34) i Santiago Abascal (3,16).