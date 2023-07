Cultura tria els llibres més ben editats en 2022 i les llibreries que millor promouen la lectura

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha concedit els premis als llibres més ben editats en 2022 i a les llibreries que han destacat, aquest 2023, per la seua trajectòria o innovació en el foment de la lectura, així com el premi a la tasca del personal bibliotecari pel foment lector a la Comunitat Valenciana.

El premi al llibre més ben editat s’ha concedit a Ruta gráfica. El diseño del sonido de València, de l’editorial Barlin Project (autors: Moy Santana i Antonio J. Albertos); i el del llibre més ben il·lustrat ha sigut per a L’arca de No-és, editat per Kalosini (autores: Ana-Luisa Ramírez i Carmela Mayor).

El còmic més ben editat ha sigut Un os a el Marroc, d’Andana Editorial (autors: Lluc Silvestre i Mr. Ed). Litera Libros aconsegueix dos premis: el del llibre infantil més ben editat, Joemes per pugar (autors: Iñigo Astiz i Maite Mutuberria), i el del llibre juvenil més ben editat amb Prou! Guia d’autodefensa feminista per a adolescents (i més...) (autores: María Kronsky i Marion Le Muzic).

Dia del Llibre

El premi a la trajectòria d’una llibreria ha sigut per a Ali i Truc d’Elx, i el guardó a la llibreria més innovadora ha sigut per a Tirant lo Blanch Online de València. Així mateix, la Xarxa Municipal de Biblioteques Públiques de Llíria rebrà el premi a la tasca del personal bibliotecari pel foment lector.

Aquests premis es lliuren tradicionalment el Dia del Llibre Valencià, el 20 de novembre, al monestir de Sant Miquel dels Reis de València. Són uns premis honorífics que tenen com a principal objectiu incentivar la producció de les empreses editorials valencianes, en qualsevol de les dues llengües oficials, amb iniciatives que propicien una millora del llibre valencià, tant en l’aspecte tècnic i formal com en l’artístic, així com incentivar les iniciatives i activitats que contribuïsquen a la difusió del llibre i fomenten els hàbits de lectura.