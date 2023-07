Les II Jornades Didàctiques del Camp de Morvedre homenatgen Carme Miquel

Benifairó de les Valls acull les II Jornades Didàctiques Camp de Morvedre “Compartim experiències”, organitzades per la Coordinadora per l’Ensenyament en Valencià - Escola Valenciana (CEVCAM). Aquestes segones jornades tenen el lema “Recuperem el verd, amb Carme Miquel”, un homenatge a la mestra, ecofeminista, escriptora i defensora de la llengua valenciana. A més, la consigna d’enguany és un crit d’atenció sobre la recuperació de la consciència ecologista per mitjà de l’educació.

D’aquesta manera, el vessant que ha marcat aquestes jornades ha sigut la defensa del patrimoni natural, cultural i lingüístic. Durant aquestes cites, diferents centres educatius que conformen la comarca del Camp de Morvedre han tingut l’oportunitat d’exposar i traslladar les seues experiències del dia a dia, en un projecte que anima el professorat a compartir el que es fa dins de les aules al llarg del curs. Mecanisme enriquidor Les jornades s’han dut a terme durant els dies 3 i 4 de juliol i han comptat amb la participació de més de 80 persones. La presidenta de CEVCAM, Fina Mateu, considera aquestes jornades com un “mecanisme enriquidor, que obri les portes al coneixement i ofereix l’oportunitat de conéixer les experiències i els projectes innovadors que exerceix el professorat dins dels centres educatius”. A més, Mateu qualifica aquesta segona edició de “tot un èxit”, ja que s’ha superat el nombre de persones assistents de les primeres, que es van celebrar l’any passat a Canet. L’inici d’aquestes activitats va arrancar amb la benvinguda per part de José Álvarez, regidor d’Educació de l’Ajuntament de Benifairó. Després d’ell, Alfred Ramos, professor, escriptor i investigador va protagonitzar la primera ponència sota el lema “Mestres que canvien el món”, una intervenció dedicada al moviment de renovació per part del professorat des de finals dels anys 70 fins a l’actualitat. Tot seguit, es va donar pas a l’exposició “Carme Miquel, una mestra del País”, un recorregut per la vida de l’escriptora des dels seus inicis fins a la seua defunció. Les experiències de l’IES Camp Morvedre, CEIP Santa Anna i l’aula didàctica de cultura clàssica, Domus Baebia, van ser algunes altres de les temàtiques que es van abordar el primer dia. Les jornades van continuar l’endemà amb la ponència “El medi com a recurs didàctic” per part de les docents Fina Mateu i Paqui Gimeno, i les experiències del CEIP L’Ermita, CEIP Sant Vicent Ferrer, IES La Vall de Segó, CEIP Mediterráneo i l’Escola Infantil El Tabalet.