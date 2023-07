Lladró creix quasi un 7 % en vendes i redueix les pèrdues a 620.295 euros

Lladró augmenta la seua xifra de negoci, si bé encara es troba molt lluny de la seua època daurada. La icònica firma valenciana de ceràmica decorativa i altres productes va aconseguir una facturació de 31,5 milions d’euros en 2022, la qual cosa suposa quasi un 7 % més que l’any anterior. Lladró S. A., la principal firma del grup empresarial en mans del fons d’inversió PHI des de 2017, també ha aconseguit reduir les pèrdues a 620.295 euros, enfront dels “números rojos” d’1,57 milions d’euros de l’exercici anterior.

La firma que dirigeix Ana Rodríguez continua avant amb els seus plans de creixement malgrat el context internacional incert. Segons constata la companyia en el seu informe de gestió, “en línia amb els últims anys, en 2022, Lladró va exportar més del 90 % de la seua producció; el Japó, els Estats Units, l’Índia, la Xina i LATAM (Mèxic, Amèrica Central i Amèrica del Sud) representen la part notable de les vendes anuals fora d’Espanya”.

L’empresa amb seu a Tavernes Blanques atribueix la millora del seu negoci en l’exterior a “la forta presència internacional de la firma valenciana —més de mil punts de venda arreu del món— i del pla de desplegament comercial en el qual està immers l’empresa, que preveu l’obertura de boutiques pròpies, shop-in-shops, espais pop-up i punts de venda multimarca, de la mà de galeries comercials de luxe del món”.

Els comptes individuals de Lladró S. A., que no inclouen la consolidació dels resultats d’altres firmes del grup com ara Arte y Porcelanas, Daisa Diseños Artísticos e Industriales i filials amb domicili social en l’exterior, llancen un deute a curt termini de 16,5 milions d’euros a la conclusió de l’exercici de 2022, enfront dels 17,1 milions de l’any anterior. Mentrestant, el passiu a llarg termini es va elevar a 8,8 milions, enfront dels 5,4 milions de l’any 2021.

PHI va signar un contracte d’arrendament amb la societat immobiliària de l’anterior propietari, és a dir, la família Lladró, que tenia una duració de cinc anys, amb possibilitat de renovacions anuals fins a un màxim de cinc anys més. L’import de les quotes d’arrendaments operatius reconeguts com a despeses per Lladró S. A., que també inclouen locals comercials on se situen les botigues pròpies, es va elevar a 1.916.696 euros, enfront dels 2.412.961 euros de 2021. D’altra banda, les inversions financeres s’eleven a 14,4 milions d’euros, la qual cosa representa al voltant d’un terç dels actius totals de la societat, les existències comercials de la qual estan valorades en 5,8 milions.

Nous punts de venda

En 2022, a la distribució existent, Lladró va sumar-hi nous punts de venda a Pequín, Indonèsia, Malàisia, Tailàndia, el Vietnam, Berlín, Venècia i Nova York. A més, en l’àrea americana, Lladró ha col·locat els seus productes a Colòmbia (Bogotà i Barranquilla), Veneçuela (Caracas), República Dominicana (Santo Domingo, Santiago de los Caballeros i Punta Cana), l’Equador (Machala), Bolívia (Santa Cruz de la Sierra), Costa Rica (San José) i Mèxic (Monterrey, Coyoacán i Santa Fe).