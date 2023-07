El PSPV acusa Compromís de “regalar” al PP i Vox el govern de San Antonio de Benagéber

La tensió a San Antonio de Benagéber no ha fet més que créixer en aquest mandat, a penes dues setmanes després d’investir Eva Tejedor, única regidora d’Ucin, com a alcaldessa, que va pactar després amb PP i, dilluns, també va integrar els dos edils de Vox en el seu govern. Ho va fer amb el beneplàcit de Guanyem-Compromís, que va avalar Tejedor com a alcaldessa i que va aconseguir un acord amb deu mesures urgents poc abans del ple extraordinari de dilluns. La coalició es desvincula de la decisió de l’alcaldessa d’haver inclòs Vox en el seu govern, però el PSPV, en l’oposició, culpa Pau Andrés, regidor i diputat provincial per Compromís, de “regalar” el govern al PP i a Vox.

Els socialistes han criticat “la falta d’ideals i responsabilitat de Guanyem SAB-Compromís, que pensen més en els seients que en un futur progressista per al municipi”, va dir la secretària general Laura Alcaide. La direcció de país de Compromís avala l’actuació d’Andrés, ja que entén que la coalició ha arribat a un acord programàtic que l’alcaldessa s’ha compromés a complir. “Nosaltres no estem en el govern de San Antonio de Benagéber”, expliquen des del partit. La veritat és que ni Andrés ni María Amparo Ferrer han sigut inclosos en la composició de govern, però sí que van avalar la proposta organitzativa de l’alcaldessa que va ser presentada dilluns i que, si bé no inclou els noms i partits amb els quals governarà, sí que estableix les bases del seu govern per als pròxims anys. D’altra banda, el ple de dilluns també va propiciar la ruptura oficial entre els tres regidors del PP. Luís Trejo i Pedro Pérez-Casas entren com a regidors, però Enrique Celda se’n queda fora per entendre que els seus companys no van respectar el pacte signat amb l’anterior alcalde, Enrique Santafosta, perquè aquest tornara a governar per ser la llista més votada amb Aisab. Ahir, en xarxes socials, Pérez Casas va contestar a Celda defensant que el seu suport a Tejedor respon “al canvi i regeneració política” del municipi i al fet que les directrius de vot en un ple les dona el portaveu alcaldable, “i així va ser, Luís Trejo ens va indicar què votar, per tant, qui va trencar el sentit del vot va ser Celda”.