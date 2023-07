Rodríguez dirà a qui dona el seu suport per a la Diputació aquest dijous

El partit de Jorge Rodríguez, Ens Uneix, dirà demà si dona el seu suport al PSPV o al PP per a formar govern en la Diputació de València. El resultat electoral després del 28M va deixar el ple de l’ens provincial empatat en dos blocs. La urnes van dir el següent: 15 escons per a la dreta (13 del PP i dos de Vox), 15 per a l’esquerra (12 el PSPV i 3 Compromís) i un escó per al partit comarcalista de la Vall d’Albaida. Els de Rodríguez tenen la clau per a facilitar un govern progressista o conservador en la Diputació, i, després de setmanes de negociacions amb tots dos partits i amb Compromís, demà dijous diran quina és la seua decisió.

La formació ha demanat a tots dos partits, per a donar-los el seu suport, un paquet de 17 inversions per a la comarca que sumen un total 15 milions d’euros. Però hi ha altres factors en les negociacions que no depenen dels diners. Si alguna cosa ha allunyat Ens Uneix del PP aquestes setmanes han sigut els pactes PP i Vox. L’única línia roja de Rodríguez, tal com ja va anunciar, és Vox i sembla difícil investir Vicent Mompó com a president de la Diputació sense incloure els ultres en l’equació.