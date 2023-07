A Canós li ixen nous pretendents

Sergi Canós és l'extrem triat pel València CF per a reforçar el joc exterior de l'equip de Rubén Baraja. El conjunt de Mestalla està en negociacions amb el Brentford anglés tractant de posar-se d'acord en un percentatge de futura venda i així evitar pagar una quantitat pel traspàs, però no és l'únic en la carrera pel de Nules. Segons ha pogut saber Superdeporte, té altres dues propostes que són superiors a la del València en termes econòmics. L'AEK d'Atenes en primer lloc i l'Anderlecht belga, que està apostant molt fort per a fitxar-lo. El combinat malva el té marcat de roig i li ha traslladat una oferta molt suculenta.

El somni de Canós, no obstant això, sempre ha sigut jugar a Mestalla, i dona prioritat a aquesta proposta, però la veritat és que els competidors -que busquen un acord similar amb el Brentford- estan apostant fort. Ahir Canós va viatjar a Anglaterra després de la celebració del seu campus en terres castellonenques per a reincorporar-se al treball amb el Brentford i, de pas, pressionar perquè els anglesos accepten les condicions de l'operació amb el València. Els pròxims dies són clau en aquesta operació, però amb el pas dels dies al club blanc-i-negre li creix la competència.