Compromís s'ofereix a mediar perquè hi haja un pacte de progrés en la Diputació

Compromís s'ha oferit a mediar perquè l'esquerra estiga al capdavant de la Diputació de València. Així ho han comunicat després de la roda de premsa que ha oferit aquest matí Jorge Rodríguez, secretari general d'Ens Uneix, sobre el trencament de negociacions amb el PSPV-PSOE per a la conformació del govern de l'ens provincial. Respecte a les últimes informacions, la coalició lamenta "profundament" la situació i espera que "les dues formacions (PSPV i PP) puguen reprendre les converses". En segon lloc, els valencianistes han assegurat que continuaran treballant "fins a l'últim moment" per a conformar en la Diputació "un espai de progrés i de respecte mutu".

Per això, s'obrin, "si així ho consideren" els socialistes i els populars, a fer les tasques de mediació "que siguen necessàries" per a restablir el diàleg i fer possible un govern progressista en la institució. El comunicat de Compromís arriba després de trencar Jorge Rodríguez les negociacions amb PSPV i PP sobre el seu suport a un bloc ideològic o a l'altre per a formar el govern de la Diputació de València.

Després de les eleccions municipals i autonòmiques del 28M, els diputats de l'ens provincial es van dividir en 15 per a la dreta (13 PP i 2 Vox), 15 per a l'esquerra (12 PSPV i 3 Compromís) i un per al partit de Rodríguez, Ens Uneix. D'aquesta manera, el vot del partit de la Vall d'Albaida és el que té la clau per a decantar la balança cap a un costat o l'altre.