Grezzi recorda que deixar entrar més cotxes per Colón va contra el Pla de Ciutat Vella i el PMUS

El regidor de Compromís i exregidor de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, ha advertit a Maria José Catalá que la seua intenció d'incrementar el trànsit motoritzat al carrer Colón a costa de deteriorar el transport públic va en contra del Pla especial de protecció de Ciutat Vella subscrit per l'Ajuntament de València l'any 2020 i d'obligat compliment per a l'Administració municipal.

Aquest pla, recorda el regidor, “indica explícitament que l'Ajuntament ha d'adoptar mesures per a calmar el trànsit significativament al carrer Colón i augmentar l'espai dels vianants, dues accions realitzades amb èxit pel govern de Joan Ribó en llevar l'estacionament de motos de les voreres i afavorir el transport públic. I qualsevol mesura que s'adopte, per a complir la normativa municipal, ha d'aprofundir en aquest treball, no retrocedir. Entenem que a la senyora Català i als seus seguidors els agrade més un model de carrers vietnamites, amb el trànsit i la contaminació campant a plaer, que el model europeu més saludable que proposa Compromís, però això no significa que puguen fer-ho saltant-se la normativa municipal”.

També incompleix el PMUS

Grezzi recorda també que el PEP de Ciutat Vella no seria l'única cosa que incompliria el PP; també el PMUS subscrit en 2013 per la corporació amb Rita Barberá al capdavant, que en la seua proposta 1.2.2 indicava que el trànsit havia de derivar-se del centre a altres vies de “major capacitat i jeràrquicament dedicades a la canalització i distribució del trànsit”.

“El que pretén Catalá és precisament el contrari, retornar el trànsit privat al centre, augmentant la circulació de vehicles privats amb la seua contaminació atmosfèrica i acústica, i deteriorant el transport públic, que s'embossarà si només se li deixa un carril al carrer Colón”, conclou el regidor responsable de Mobilitat en les dues últimes legislatures.