Jorge Rodríguez trenca les negociacions amb PP i PSPV i es votarà a si mateix

"Tots els esforços han sigut absolutament infructuosos", amb aquestes paraules el líder d'Ens Uneix, Jorge Rodríguez, ha anunciat la ruptura de les negociacions entre la seua formació i el PSPV per a arribar a un acord per a governar la Diputació de València. El vot dels de la Vall d'Albaida és clau per a desequilibrar l'empat entre la dreta i l'esquerra en el ple i, de moment, Rodríguez manté aquesta igualtat anunciant que el seu representant en el ple es votarà a si mateix.

Així ho ha anunciat l'alcalde d'Ontinyent i líder del partit, Jorge Rodríguez, que ha animat Compromís i PSPV a secundar com a presidenta la seua "candidata progressista" per a desfer l'"empat" entre tots dos blocs. El PP compta amb 13 diputats i Vox amb dos, mentre que el PSPV en va obtindre 12 i Compromís, tres. Per tant, els dos blocs sumen quinze escons, la qual cosa fa decisiu el vot de Natàlia Enguix.

Rodríguez ha assenyalat que "tots els esforços" que s'han fet aquestes setmanes han sigut "infructuosos" i en el cas del PP ha assenyalat que seria necessari sumar els vots de Vox als d'Ens Uneix per a fer president a Mompó, una cosa "absolutament inassumible" per al seu partit.

Pel que fa al PSPV, que "en principi resultaria més senzill" (ja que Jorge Rodríguez va ser president socialista fins a la seua dimissió pel cas Alqueria, del qual ha sigut absolt), ha dit que "dificultaria molt la relació amb la Generalitat", que serà del PP. A més, ha subratllat que tenen "molts dubtes" que quan parlen amb el PSPV ho facen amb qui "de veritat té veu" en aquest partit.

Encara que ha ressenyat "tots els esforços" realitzats pel candidat socialista, Carlos Fernández Bielsa, i el seu equip negociador, no sap "fins a quin punt pot mantindre els compromisos que assumisca amb la comarca", ja que "sembla que no compta amb el suport del partit". "L'executiva nacional (l'autonòmica que dirigeix Ximo Puig) no vol que Bielsa siga president", ha arribat a dir. "No ens podem fiar de la paraula d'un candidat al qual boicotegen i pontegen els seus propis companys", ha insistit.

No obstant això, ha donat marge. De fet, ha indicat que queda una setmana i que "en política no hi ha res escrit". És a aquest marge temporal (encara no se sap quan serà el ple d'investidura) al qual s'aferren els socialistes per a convéncer Rodríguez. "Treballarem fins a l'últim minut amb la voluntat d'arribar a un acord de progrés", han assenyalat fonts de la formació del puny i la rosa.

Què ocorreria si Ens Uneix es vota a si mateix? La Presidència de la Diputació no es tria exactament igual que un ajuntament. Hi ha una primera votació en la qual només governaria qui aconseguira una majoria absoluta, és a dir, 16 vots, cosa que, sense Ens Uneix, no tindrien ni PSPV ni PP. Ací s'habilitaria una segona votació en la qual, segons la Loreg, "si es produïra empat en la segona votació, aquest es resoldrà atribuint el càrrec al candidat/a de l'entitat política que més llocs de diputat/ada provincial haja obtingut a la província". Això és, seria per a la primera força, en aquest cas, el PP.