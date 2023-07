Mazón dimitirà el dia 12 com a president de la Diputació d'Alacant i serà investit a les Corts el 13

Després de la celebració del penúltim ple de l'actual mandat en la Diputació d'Alacant, el president de la institució provincial, i futur cap del Consell, el popular Carlos Mazón, ha anunciat que dimitirà com a màxim dirigent de la Diputació dimecres que ve, dia 12. L'alacantí també ha confirmat que, excepte en cas d'un gir inesperat a hores d'ara, el ple de les Corts Valencianes en el qual se l'investirà com a president de la Generalitat Valenciana se celebrarà 24 hores després, el dia 13. Aquest serà un dels principals assumptes que el mateix Mazón abordarà la vesprada de dilluns amb la presidenta de les Corts, Llanos Massó, de Vox, amb la qual té programada una reunió que començarà a partir de les 17.30 hores.

Reunió

El pròxim president de la Generalitat en virtut del pacte de govern PP-Vox ha explicat que "fins que no acudisca" aquesta vesprada a la reunió amb Massó, que és qui "estableix els terminis", no ho pot confirmar. En declaracions als periodistes, ha manifestat que, davant aquesta previsió, dimitirà com a president de la Diputació d'Alacant el dia 12 en un ple extraordinari en el qual Ana Serna assumirà la Presidència de la corporació provincial. "El dia 12 dimitiré com a president de la Diputació perquè no puc esgotar la legislatura, ja que el dia 13 entenc que està previst el ple d'investidura", ha assenyalat Mazón, que, no obstant això, ha matisat que "fins que no acudisca hui a la crida de la presidenta de les Corts" no sabrà quan es produirà aquest ple d'investidura.

Així mateix, Mazón també ha assenyalat que, d'acord amb la seua informació, "en un dia podria celebrar-se íntegrament aquest ple", encara que ha insistit que és una cosa que correspon decidir a la presidenta de les Corts. En aquest sentit, ha avançat que, abans d'aquest ple, dimitirà com a president de la Diputació d'Alacant per a no incórrer en "cap possible causa d'incompatibilitat i, sobretot, per higiene i per respecte democràtic". "Vull fer-ho així, no vull després haver de sotmetre'm a un informe jurídic, ni vull acumular res. Crec que la higiene i el respecte, ni més ni menys que a una investidura a la Presidència de la Generalitat Valenciana, mereix també un missatge de respecte institucional", ha sostingut. "Amb tot el dolor del meu cor, li diré adeu a aquesta preciosa casa uns dies abans del que potser estava previst", ha expressat Mazón, que ha apuntat "quasi amb emoció" que el d'aquest dijous ha sigut el seu penúltim ple en la institució provincial.

Alts càrrecs

Mazón ha assegurat aquest dijous que preveu mantindre els alts càrrecs de l'actual Consell que estiguen "enmig de transaccions o reunions importants" per a lligar inversions a la Comunitat Valenciana, ja que per a ell les inversions són "política d'Estat". "Si hi ha alts càrrecs que en aquests moments estan enmig de transaccions importants, seran molt benvinguts, i si estimem que poden ser positius, ho farem. De fet, a alguns d'ells ja els hem fet alguna oferta en ferm per a posar per damunt l'interés de la Comunitat Valenciana", ha afirmat Mazón. Així, ha destacat que la política d'inversions és "política d'Estat i està per damunt de qualsevol altra reflexió", i ha incidit en el fet que així ho han fet en la Diputació d'Alacant, institució que ell presideix, amb el turisme: "I política d'Estat significa que ha d'estar fora de la controvèrsia, fora del debat i fora de tot dubte", ha ressaltat.