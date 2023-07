Xirivella incorpora quatre nous agents a la Policia Local

Una de les primeres mesures de la nova alcaldessa de Xirivella, Paqui Bartual, ha sigut agilitar els tràmits per a incorporar quatre nous agents al cos de la Policia Local.

L'alcaldessa confirma haver dissenyat “un pla en matèria de Seguretat Ciutadana perquè és un dels meus compromisos amb la ciutadania. L'objectiu és que els nostres veïns se senten tranquils al nostre municipi i, com vaig proposar durant la campanya electoral, volem recuperar la Policia de Proximitat a Xirivella”.

Però per a això cal seguir un ordre i el primer és reforçar el cos. L'edil recorda que actualment “ens trobem amb manca d'efectius policials, com ja vam denunciar en el seu moment. Aquestes noves incorporacions són les primeres d'unes altres que se succeiran al llarg de la legislatura perquè la falta d'efectius ve de temps arrere i hem de fer-li front des d'ara mateix per a poder començar a tindre resultats a mitjà termini.

Càmeres de vigilància

A més, dins d'aquesta estratègia en l'àmbit de la Seguretat, “també estudiarem la fórmula per a instal·lar càmeres de vigilància en les principals vies del municipi, connectades amb la Policia Local, per a fer front a les denúncies veïnals sobre carreres temeràries de vehicles”, hi afig Bartual.