El Consell ixent blinda el servei d’atenció a les víctimes de violència masclista

El penúltim Ple del Consell abans que Carlos Mazón siga investit com a president de la Generalitat, l’executiu autonòmic dirigit pel Botànic ha autoritzat la tramitació urgent de la contractació del servei de gestió integral de la xarxa Centres Dona i del servei d’atenció telefònica d’atenció a les dones víctimes de violència masclista per un import de 62,7 milions d’euros per als pròxims tres anys, prorrogable a dos.

El govern ixent blinda, així, sobre la botzina, i mitjançant un contracte gestionat per la Direcció General de la Dona, pertanyent a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, els mecanismes administratius de protecció a les víctimes de violència masclista per als pròxims tres anys (quasi tota la legislatura). De fet, no només prorroga aquests serveis sinó que n’augmenta les prestacions, amb un increment del 20 % de la plantilla destinada a aquestes funcions.

Segons les xifres del contracte, en l’actualitat, hi ha 196 professionals treballant en aquest servei integral, mentre que el nou contracte augmenta aquesta plantilla fins als 237, un 21 % més. A més, segons expliquen fonts de l’Institut de la Dona, s’ha incorporat el servei d’atenció jurídica en el servei d’atenció telefònica permanent 900 580 888, així com la figura professional d’educació social i la de tècnic d’inserció social en tots els centres, uns llocs que abans hi havia només en els rurals.

Aquest servei d’atenció es dona especialment en els centres de dona que la Generalitat té repartits per la Comunitat Valenciana. En aquests moments en són 10, més del doble dels quatre que hi havia en 2015, i en el nou contracte s’inclourà el funcionament d’un centre més, el d’Elx, amb atenció de 14 hores, que se sumarà als d’Elda, Torrevieja, Dénia, Yátova, Xàtiva, Segorbe i Sant Mateu, i els de 24 hores de València, Castelló de la Plana i Alacant. “Com més centres, més situacions de violència es denuncien”, expliquen fonts del Consell.

Així mateix, tots els centres de la xarxa passen a tindre atenció itinerant, no només els de les zones rurals i d’interior, mantenint l’atenció presencial en el mateix centre. Cal destacar que, l’any 2022, es van realitzar un total de 36.232 atencions, de les quals 17.663 van ser presencials, 4.284 en itinerància, 14.204 telefòniques i 81 per videoconferència; per la seua banda, el servei d’atenció telefònica gratuït 900 580 888 va rebre un total de 67.209 telefonades.

Atenció social, psicològica i jurídica

La lluita contra la violència masclista ha sigut un dels assumptes sobre els quals han pivotat les crítiques de l’esquerra davant de l’acord de PP i Vox. En el seu pacte, les dretes esmenten la “violència intrafamiliar”, però no la de gènere, que la ultradreta nega. Així, en l’últim ple ordinari dels huit anys de mandat del Botànic, el Consell ha aprovat la contractació d’aquest servei, una forma de blindatge.

Segons ha explicat el Govern autonòmic, d’aquesta manera es compleix el mandat de protecció fixat per la Llei 7/2012, amb la finalitat de dotar la Comunitat Valenciana dels serveis necessaris, amb recursos especialitzats dirigits a dones víctimes de violència de gènere, a professionals implicats en aquesta problemàtica que requerisquen informació i coordinació i a qualsevol ciutadà que necessite assessorament.

La gestió integral comporta la prestació d’una sèrie de serveis que inclouen, entre d’altres, atenció social, psicològica i jurídica, tant en situació de crisi com d’assessorament o de teràpia en seguiment, individual i grupal a les dones víctimes de maltractaments físics o psíquics, abusos o agressions i assetjaments sexuals en l’àmbit laboral o educatiu, i a les filles i fills d’aquestes.