L’Ajuntament desestima el recurs dels veïns contra un hotel-restaurant al Carme

La Junta de Govern de l’Ajuntament de València aprovarà aquest divendres desestimar el recurs de reposició interposat per Amics del Carme contra la llicència que l’anterior regidora d’Activitats, Lucía Beamud, de Compromís, va concedir després de sis anys de tramitació per a la rehabilitació d’una casa palatina (“Casa Vella”), situada al carrer Roteros, destinada a hotel i restaurant. L’immoble, siti en els números 23 i 25 del carrer Roteros, al barri del Carme, va funcionar durant anys com a discoteca i va ser adquirit per l’empresa Fillol Roteros per a donar-li ús nou.

Els veïns del Carme fa anys que denuncien la turistificació del barri i la proliferació d’hotels i apartaments turístics. El Pla especial de Ciutat Vella els prohibeix ara en quatre dels cinc barris de Ciutat Vella, excepte a Sant Francesc, encara que permet els hotels en edificis protegits, com ara palaus, amb difícil adaptació per a ús residencial. No és el primer hotel contra el qual recorre Amics del Carme, que també ha rebutjat el complex hoteler i d’apartaments del carrer Exarchs. A la Casa Vella de Roteros, els veïns addueixen que la normativa urbanística i patrimonial impedeix annexar dos edificis catalogats per a formar un únic immoble. L’Ajuntament assegura que el projecte sí que s’ajusta a la normativa. La primera petició de llicència d’obres la va sol·licitar el 30 de maig de 2017 amb la intenció de convertir l’edifici en un hotel-restaurant d’ús exclusiu per a clients. Després d’anys de tramitació, complicats per ser edificis protegits, un d’aquests és bé de rellevància local, i situar-se en el cor de Ciutat Vella, el nou pla especial del qual limita l’ús hoteler i d’apartaments turístics, l’Ajuntament va atorgar llicència finalment el març passat. L’hotel inclou una zona d’aigües amb gimnàs, zona de serveis i instal·lacions i restaurant d’ús exclusiu. En la planta cinquena, a més, hi ha les sales d’instal·lacions sota la coberta inclinada i zones de lavabos i vestuaris.