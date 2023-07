L’alcalde de Benidorm prendrà el relleu de Carlos Mazón com a president de la Diputació d’Alacant

El guió finalment s’ha complit i el president provincial del PP i alcalde de Benidorm, Toni Pérez, es convertirà en el pròxim president de la Diputació d’Alacant. La junta directiva provincial, en la reunió celebrada aquest dijous a la vesprada, va avalar Toni Pérez com el successor de Carlos Mazón al capdavant de la institució provincial. El mateix Mazón, de fet, va assegurar que el benidormer és “el millor president per a la Diputació d’Alacant i el president que necessita la meua terra”. La reunió, a més, va servir per a ratificar el nom dels 16 diputats provincials que conformaran el Grup Popular en la Diputació en el mandat que ara s’inicia.

“Estic molt content i molt satisfet amb la decisió que ha pres la junta directiva provincial. Toni Pérez és el president que es mereix la meua província, a la qual tant he estimat i estime i a la qual tant m’he dedicat. I per la qual he lluitat i per la qual seguiré lluitant d’ací a poc des de la Presidència de la Generalitat Valenciana”, va destacar Carlos Mazón, que, al matí, precisament, va presidir l’últim ple ordinari de la corporació provincial, abans de la seua dimissió dimecres que ve, i que, a la vesprada, i abans de tornar a Alacant per a assistir a la junta, va estar reunit amb la presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó.

Cap del Consell

El futur cap del Consell va posar l’accent en el fet que Pérez és “un home que creu en el municipalisme, un convençut de la importància dels municipis, de la seua gent, un gran defensor del nostre turisme i les nostres infraestructures, un gran defensor de les nostres necessitats”, i va afegir que “tant ell com l’equip d’homes i dones que estaran representant aquesta província i que són el futur d’Alacant continuaran comptant amb tot el meu suport”.

Per la seua banda, Toni Pérez va aprofitar per a agrair “la confiança que la junta directiva m’haja ratificat com a candidat a la presidència de la Diputació, una cosa que m’enorgulleix”. Ara bé, per damunt de tot, va destacar “els grans resultats que el PP ha aconseguit en els municipis alacantins, i per això és hora d’agrair els més de 322.000 vots que ha aconseguit a la província el Partit Popular, la qual cosa es tradueix en una majoria absoluta en la institució provincial”.

El també regidor de la capital turística de la Costa Blanca va assenyalar que “abordem un nou repte, que és el treball nou i el de mantindre les grans coses que ha fet el mandat de Carlos Mazón, al qual ara tindrem com a aliat, la qual cosa facilitarà el govern després d’un mandat que no ha sigut fàcil per a Mazón amb un executiu de Ximo Puig que es va obstinar a posar entrebancs”.

En total, el grup del PP a la Diputació estarà compost per nou homes i set dones, i, des del partit, van sostindre que aquest serà el mandat amb més dones en la institució provincial. En concret, i al costat de Toni Pérez, per la Marina Baixa hi serà l’alcalde de la Nucia, Bernabé Cano. Per la Marina Alta serà diputat Arturo Poquet; per l’Alacantí, Cristina García, Lourdes Llopis, José Antonio Bermejo i David Aracil; per l’Alt Vinalopó, Magdalena Martínez; pel Vinalopó Mitjà, Carmen Sellés; pel Baix Vinalopó, Ana Serna, Loreto Serrano i Juan de Dios Navarro; pel Baix Segura, Marina Sáez, Antonio Bernabéu i Francisco Cano; i per l’Alcoià-el Comtat, Carlos Pastor.

President provincial

Des del 28M, pràcticament es donava per fet que Toni Pérez prendria el relleu de Carlos Mazón al capdavant de la Diputació. D’una banda, és el president provincial del PP, i, d’altra banda, l’avalen els seus resultats municipals a Benidorm, on el passat 28 de maig va aconseguir ampliar el seu avantatge respecte a les altres formacions. En aquest sentit, suma tres mandats com a regidor, i, en les dues últimes cites amb les urnes, no només ha aconseguit la majoria absoluta, sinó que el 28M va aconseguir el suport del 57 % de l’electorat, la qual cosa es tradueix en 13.961 paperetes, unes 5.000 més que en 2019, i en 16 edils, enfront dels 13 de l’últim mandat, i el doble que en 2015.

És més, en una entrevista concedida a Información l’endemà dels comicis locals, l’alcalde benidormer assegurava que, si li telefonava Carlos Mazón per a ser el president de la Diputació, “parlarem”. En aquest sentit, llevava ferro als comentaris que apuntaven a la incompatibilitat entre ser alcalde de Benidorm i president de la Diputació. “No només no és incompatible, sinó que és obligatori per llei tindre la teua acta en un municipi per a poder accedir a una acta de la Diputació. En l’entorn i en el mateix Benidorm hi ha hagut moltes experiències”, va manifestar. Fins i tot va afegir que “es pot compatibilitzar l’Alcaldia de Benidorm amb les Corts, amb el Congrés, amb el Senat, amb la Diputació… Crec que es parla molt d’això perquè és el PP”. En el seu cas, el seu partit va donar llum verda, aquest dijous, a compatibilitzar l’alcaldia i la Diputació.