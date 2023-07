“Pepelu? No hem arribat a un acord. Hi estàvem més a prop ahir que hui”

Felipe Miñambres, director esportiu del Llevant UE, va convocar una roda de premsa per a aquest divendres i, evidentment, el tema principal d’aquesta no seria un altre que el possible traspàs de Pepelu al València CF. La seua clàusula són 5 milions i el València ha anat augmentant la seua oferta, però fan el possible per no haver d’abonar aquesta quantitat de colp. Qüestionat sobre les negociacions, el granota ho ha deixat clar:

“No hem arribat a un acord. Hi estàvem més a prop ahir que hui. Entenc totes les parts i volem arribar a una entesa. El València vol incorporar Pepelu i Pepelu significa molt per al Llevant. Parlem d’un jugador que està amb nosaltres des de xicotet i que és un emblema nostre. Les dues parts han de tindre-ho en compte. Té un valor. Seria el mateix si jo m’interessara per Gayà. Té un lloc en la història del València. Ahir estàvem llimant coses. Hem d’empatitzar. Ells estan fent l’esforç i, tot i que hi ha xicotetes diferències, s’hauria de tancar, però hi estem més lluny hui que ahir”.

“No he parlat amb Pepelu”

Sobre si Pepelu realment vol anar-se’n del Llevant UE, Miñambres va sorprendre amb la resposta: “No he parlat amb Pepelu. Si continuem negociant és perquè sí. Ell tindrà arreglat el seu contracte amb el València. El que decideix anar-se’n a un lloc o a un altre són els jugadors. Els clubs imposen, però són els jugadors els que manen”. “Volem un acord que siga bo per a nosaltres. No amb la rigidesa del primer moment. No podem cedir en tot. El que tractem és de traure el millor per al Llevant. No m’interessarà dir si guanyem o perdem. Pepelu és un gran jugador. Volem fer el millor acord per al Llevant en les circumstàncies en què ens trobem”, va afegir el director esportiu.