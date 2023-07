La superpoblació de senglars causa nombroses pèrdues a les comarques de la Ribera, el Morvedre i Castelló

La Unió Llauradora i Ramadera denuncia que la “sobrepoblació” de senglars està provocant, aquesta campanya, “nombroses pèrdues als productors de meló i meló d’alger de la Comunitat Valenciana, amb especial virulència durant els últims dies a la Plana Baixa i el Baix Maestrat”.

A la província de Castelló, asseguren, s’han detectat ja, aquests dies, nombrosos destrosses de la collita per part dels senglars, sobretot a les comarques de la Plana Baixa i el Baix Maestrat, així com al Camp de Morvedre i la Ribera, a la de València, però la situació és extensible, asseguren, a moltes altres zones.

Posen com a exemple d’això el cas d’una persona d’Almenara, associada a la Unió, a qui “li acaben de fer malbé uns 9.000 quilos de melons de la varietat pell de granota al terme municipal de Sagunt, i també a Benicarló hi ha ja diverses denúncies sobre aquest tema”.

Un aliment ideal

Des de l’organització expliquen que, normalment, els senglars acudeixen a la nit a buscar aliment i aigua als camps. Els melons i melons d’alger, amb un alt component d’aigua, són realment un manteniment ideal per a aquesta fauna salvatge que prolifera cada vegada més a la Comunitat Valenciana.

La Unió reclama mitjans i propostes eficaces per a controlar i reduir la superpoblació

Els agricultors es mostren “impotents” davant d’aquesta proliferació de fauna silvestre i, fins i tot, en alguns llocs, recorren a diversos mètodes per a espantar els animals, com ara tècniques d’ultrasons”.

La Unió insisteix que “la pressió cinegètica per nombroses espècies és elevada i, per això, reclama mitjans i propostes eficaces per a controlar i reduir aquesta saturació fins a nivells sostenibles per al medi, ja que els agricultors pateixen un sobrecost desmesurat.

Reunió amb el nou Consell

L’organització professional agrària sol·licitarà només es constituïsca el nou govern autonòmic una reunió amb els responsables en la matèria, perquè la situació és “molt greu i es requereixen actuacions urgents i eficaces”.

En aquest sentit, reclama que s’establisca un mecanisme de compensació pels danys causats pels senglars i altres espècies de fauna silvestre.

També proposa que l’Administració controle, de manera continuada, la població del senglar (agrícoles, ramaders, accidents de trànsits, infraestructures, marges...), tant en els vedats, zones comunes o zones gestionades per les diferents administracions, i que s’establisquen les directrius ordinàries i extraordinàries per a controlar-lo.

Finalment, l’entitat demanda un sistema d’incentiu per a la caça del senglar, facilitant llocs gratuïts per a la gestió posterior de les peces de caça.