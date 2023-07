Ens Uneix insta el PSPV a votar per Enguix en la Diputació després de l’aval de Compromís

Ens Uneix, el partit liderat per l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, se sent legitimat per a votar per la seua pròpia i única candidata a presidir la Diputació de València, Natalia Enguix, en el pròxim ple d’investidura de la corporació provincial, que podria celebrar-se aquest divendres. Suspeses les negociacions, almenys durant aquest passat cap de setmana, amb el PSPV, l’aspirant del qual a presidir la institució provincial és l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, el partit comarcalista de Rodríguez se sent encara més legitimat per a prendre les regnes de la Diputació de València després de l’aval garantit des de Compromís.

En declaracions a la Cadena Ser, el coportaveu de Compromís, Alberto Ibáñez, ha assegurat que Ens Uneix, que té la clau per a la governabilitat, també posseeix la mateixa legitimitat que la seua coalició o el PSPV per a ostentar la presidència de la institució provincial. Ibáñez ha advocat per negociar un programa progressista “amb discreció”, perquè, defensa, “vivim en un sistema en el qual presideix qui aconsegueix aglutinar la majoria”. En la seua opinió, “el vell partidisme no entén que, en democràcia parlamentària, qui és capaç d’aglutinar és qui presideix”.

Ens Uneix, amb representació en diversos municipis de la Vall d’Albaida, vol forçar els socialistes (posseeixen 12 escons a la Diputació) i Compromís (en té 3) a haver de votar per Natalia Enguix si volen participar en el govern. En cas contrari, sense majories absolutes i tal com determina la llei que regula les cambres provincials, eixiria triat el popular Vicente Mompó, atés que el PP és la formació amb més diputats provincials (13) i amb més vots. Vox va obtindre dues actes.

Suspeses les negociacions amb el PSPV

Després de setmanes de negociacions amb populars i socialistes, Ens Uneix no ha aconseguit pactar un acord i, per tant, la seua candidata, Natalia Enguix, tal com ha insistit aquests últims dies Rodríguez, s’hi presentarà com a candidata. El PSPV veu, així, perillar la presidència de Bielsa, perquè, segons Ens Uneix, “no vol negociar”.

En vespres del ple d’investidura, les espases continuen encreuades. Des de la formació política que lidera l’alcalde d’Ontinyent, que va haver de dimitir com a president de la institució en 2018 pel cas Alqueria, del qual ha resultat absolt, adverteixen que no es pot negociar amb un Partit Socialista dividit. Com es recordarà, l’actual direcció del PSPV va obligar l’alcalde d’Ontinyent a dimitir com a president de la Diputació quan va ser detingut per la Guàrdia Civil en l’operació Alqueria i el va suspendre de militància.

“Ho lamentem profundament per Carlos Fernández Bielsa, però és impossible creure en la paraula d’un candidat al qual el seu partit menysprea i deixa en mal lloc cada vegada que pot”, va comentar Rodríguez durant una roda de premsa divendres passat, donant a entendre que no compta amb el suport de la Secretaria General del PSPV, en mans de Ximo Puig, president en funcions de la Generalitat.

En ajuntaments

Després del 28-M, les distàncies entre el PSPV i Ens Uneix s’han accentuat també en el poder local. Així, en ajuntaments com Vilallonga i Atzeneta d’Albaida, els socialistes no han fet costat als candidats del partit de Jorge Rodríguez per a prendre el comandament d’aquests municipis.