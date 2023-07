Mazón serà president dilluns que ve

Ja és oficial. Carlos Mazón serà investit aquest dijous, 13 de juliol, i es convertirà oficialment en president de la Generalitat quatre dies després, el dilluns 17, quan està previst que prenga possessió del càrrec. És el calendari que acaba de confirmar el PP valencià, que ha arribat a un acord amb el PSPV per a consensuar el calendari del nomenament del líder dels populars, que governaran amb Vox a la Comunitat Valenciana després de huit anys amb l’esquerra en el poder.

Segons anuncien des del PPCV, totes dues forces proposaran ara a la resta de grups i a la Mesa del Parlament aquestes dates per a fixar els pròxims plens a les Corts, que tiraran avant, ja que totes dues forces sumen majoria.

A més de la investidura i la presa de possessió, PP i PSPV han acordat també que “l’última setmana de juliol” se celebre una sessió per a elegir els senadors i les senadores designats per la cambra valenciana per al Senat.

A les portes del 23J

D’aquesta manera es posa fi al serial de les dates de la investidura, que ha protagonitzat l’activitat política valenciana en les últimes setmanes. Mazón serà investit gràcies als vots de la ultradreta a escassos deu dies de les eleccions generals i prendrà possessió en la mateixa setmana dels comicis. Entre l’una i l’altra, el BOE publicarà el seu nomenament signat pel rei, un tràmit que es preveu entre el dissabte i el diumenge.

Segons les previsions del partit, la formació del Consell serà imminent a partir del pròxim dilluns. Es coneix molt poc del pròxim govern de Mazón. Tindrà deu conselleries, inclosa Presidència, i tres seran de Vox: Cultura (integrada en la vicepresidència del torero Vicente Barrera), Justícia i Agricultura.