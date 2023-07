El racisme i l’orientació sexual copen quasi el 70 % dels delictes d’odi

Li diuen Moulaye i és senegalés. El van tirar al buit des d’un pont de sis metres d’altura. Va ser en 2012, la nit prèvia a la Tomatina de Buñol. No obstant això, la seua agressió no forma part de les estadístiques que registren els delictes d’odi, encara que sí que ho va ser. Abans de llançar-lo al buit, els seus agressors el van increpar. Per negre. Per pobre. El Ministeri de l’Interior elabora un informe anual des de 2013 per a analitzar els delictes d’odi i l’evolució d’aquests en les diferents autonomies. En l’informe fet públic ahir consten 188 casos registrats a la Comunitat Valenciana per delictes d’odi, un 55 % més que fa un lustre, quan se’n van comptabilitzar 121. El registre valencià va començar en 2013 amb un centenar de denúncies presentades. El màxim històric es va registrar en 2021, amb 194 casos, sis més que l’any passat.

Des que hi ha registres, l’estadística de delictes d’odi va en augment. Això sí, des del primer any i fins a l’últim, hi ha un delicte d’odi que lidera el rànquing: el racisme. Fa un lustre es van registrar 55 denúncies per aquest motiu. En 2022, la xifra ja era de 76. El segon motiu sí que ha fet un gir. Així, si, en 2017, el segon lloc dels motius dels delictes d’odi era la ideologia, l’any passat els delictes d’odi per orientació sexual de les víctimes va guanyar posicions. En 2017, va haver-hi 26 casos, però l’any passat se’n van registrar més del doble (amb 55 fets coneguts).

Què és i què no és delicte d’odi segons el Codi Penal L’article 510 del Codi Penal estableix les accions o conductes que constitueixen un delicte d’odi. Perquè odiar no és delicte. El que és delicte és l’odi que porta a una infracció o acte penal motivat per prejudicis contra una o diverses persones pel fet de pertànyer a un determinat grup social que siga, a més, vulnerable. La víctima, doncs, ha de ser una persona o un grup de persones que posseïsquen una característica comuna relacionada amb la raça, la ideologia, la religió, el color de pell, l’idioma, la nacionalitat, l’orientació sexual, la discapacitat, el gènere o l’edat.

Per províncies, la majoria de les denúncies presentades es van concentrar a València, amb 120 casos, mentre que Alacant en va registrar 40, i Castelló, 28.

En l’àmbit estatal, l’informe del Ministeri de l’Interior revela que a Espanya es van registrar, en 2022, un total de 1.869 denúncies, 450 més que fa un lustre. A més, les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat van investigar, en 2022, un total de 1.869 infraccions penals i incidents d’odi a Espanya, la qual cosa suposa un increment del 3,7 % respecte a 2021. Igual que ocorre a la Comunitat Valenciana, els delictes d’odi per discriminació per raó de sexe i gènere són els que pateixen un major increment (un 76,6 % més que en 2021). També hi destaca l’ascens dels delictes per aporofòbia (odi al pobre), que creixen un 70 %, i per antigitanisme, que creixen un 22,2 %.

La punta de l’iceberg

Ara bé, les estadístiques anuals que publica el Govern són la punta de l’iceberg. D’entrada, perquè només fan referència a les denúncies que es presenten davant de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, i, per a continuar, perquè hi ha una realitat invisible i és que les víctimes no denuncien.

De fet, segons estimava el Ministeri d’Interior en la seua última enquesta de delictes d’odi (2021), només un de cada deu casos de discriminació es denuncien. La falta de formació i informació sobre el que és i no és delicte d’odi tampoc ajuda. Per això, les entitats que treballen amb els més vulnerables afirmen que les estadístiques reflecteixen un problema que és molt més gran i navega entre la infradenúncia i un altre tipus de delictes per a visibilitzar un racisme que no cessa i una homofòbia que va en augment.