La revolució taronja pren cos

Fa poc més d’un mes, dies després del final d’una temporada decebedora, la cúpula directiva del València Basket decidia emprendre una revolució en el projecte del primer equip masculí. Enric Carbonell, director general, es decantava per enrobustir la figura de l’entrenador, Álex Mumbrú, i iniciar els canvis des de la direcció esportiva. El 6 de juny, el club prescindia de Chechu Mulero després de 19 anys.

L’objectiu exigia completar el gir cap a un roster eminentment físic, d’acord amb els desitjos del coach barceloní. Decidida fins i tot mesos abans, el 4 de juny es va anunciar la primera baixa: Nenad Dimitrijevic, a qui se li va rescindir el contracte. La revolució arrancava avançant en l’operació eixida, mentre Carbonell tancava l’elecció del nou director esportiu, Luis Arbalejo. Les baixes van continuar succeint-se en cadena després de la presentació de l’ex del Lucentum Alacant. Klemen Prepelic, Shannon Evans, Kyle Alexander… I, el 30 de juny, Bojan Dubljevic. La del montenegrí ha sigut la més dolorosa de totes, pel significat del seu llegat per a la història en 11 temporades. Un cas a banda també va ser l’adeu, a finals de maig, d’un altre històric com Sam van Rossom. La decisió de l’Eurolliga de tornar a convidar el València, que va conéixer-se el 29 de juny, va desencadenar els fitxatges sota el patró d’enfortir el múscul de l’equip. Només un dia després de l’eixida de Dubi, el club va anunciar la primera contractació, l’aler d’1,98 m Semi Ojeleye.

En set dies naturals, entre l’1 i el 7 de juliol, el València ha oficialitzat quatre fitxatges i una oferta per l’escorta Kyle Guy. Boubacar Touré, procedent de la lliga turca, augmenta, amb els seus 213 centímetres, els 208 d’Alexander. Hores més tard, el torn va ser per al teòric recanvi de Dubljevic en la zona: Brandon Davies (2,08 m). L’ex del Barcelona, que va jugar amb el Milà la temporada anterior, compta amb multitud de recursos tècnics per a moure’s en la pintura i anotar punt tant dins d’aquesta com des de la mitja distància. L’últim anunci de la setmana va ser Damien Inglis, una ala-pivot especialista en la zona per força i per qualitat. Entremig de l’al·luvió de fitxatges, el València va comunicar dues baixes no esperades setmanes abans. Primer, Jonah Radebaugh en el 2, posició per a la qual es busquen dos fitxatges. Un tirador com Guy, que serà taronja si el Joventut, posseïdor dels seus drets ACB, no iguala l’oferta amb les 23.59 h del 12 de juliol com a hora límit. I un jugador amb capacitat d’ajuda com a base, en defensa i amb més punts que Radebaugh. Més tard, el 5 de juliol, James Webb III va emigrar al Maccabi, que va fer el pagament de la seua clàusula. Raó per la qual Mumbrú i Arbalejo busquen un altre 4, posició per a la qual ha sonat Arnoldas Kulboka. A l’espera de saber com es resol el futur de Jared Harper i Jasiel Rivero, tots dos en el tanteig, el València BC s’encamina cap a una plantilla de 14, en la qual s’ha decidit que Hermannsson i Guillem Ferrando siguen la competència de Chris Jones en la direcció.