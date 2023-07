Roben una campana de bronze d’una ermita d’Ontinyent construïda en el segle XVII

Un robatori més en una ermita. Aquesta vegada a Ontinyent. Tal com denuncien des de l’Associació de Llumeners de Sant Esteve a Ontinyent, l’ermita amb la qual comparteixen nom a la capital de la Vall ha sigut escenari d’un acte de vandalisme. Els lladregots s’han emportat una campana de bronze d’aquesta construcció del segle XVII. Encara que es desconeix la data exacta de l’incident, algunes fonts apunten que podria haver tingut lloc a finals de la setmana passada. Des de l’Associació de Llumeners han demanat “la màxima difusió per a difondre el cas. Necessitem la màxima col·laboració per a obtindre qualsevol classe d’informació sobre aquest tema que ens ajude a recuperar la campana”, comenten.

Tal com es pot confirmar en la fitxa tècnica de la peça compartida per l’Associació de Llumeners, el robatori de la campana no ha d’haver sigut fàcil. Tot indica que es tractaria d’una acció planificada. La campana té un diàmetre de 40 centímetres, una altura de 37 centímetres i un pes de 37 quilograms. L’operació de despenjar-la no haurà sigut fàcil i, per a transportar-la, hauran fet falta diverses persones i un vehicle. A més, la campana també es pot distingir per alguns gravats o símbols. Una de les hipòtesis del robatori és la possibilitat de fondre-la, ja que la cotització de materials com el bronze o el coure ha causat una onada de furts durant els últims anys.