El Centre del Carme reivindica la lluita dels moviments associatius

El Centre del Carme Cultura Contemporània ha inaugurat, aquest matí, l’exposició “Les victòries cal saber veure-les”. La mostra, que pot visitar-se fins al 5 de novembre, aprofundeix en la història del moviment associatiu.

Els visitants podran viatjar, mitjançant material gràfic, audiovisual i objectes, per la lluita pel dret d’associació, la resistència antifranquista, la força del moviment veïnal durant la Transició, la protecció del territori o el feminisme com a motor de la igualtat. A més, diferents persones i entitats socials oferiran el seu diagnòstic sobre diferents realitats i establiran noves propostes ciutadanes en una sala de reflexió adjunta.

La mostra, produïda pel Consorci de Museus, s’emmarca en la celebració del 50é aniversari de la Fundació Horta Sud, que ha col·laborat en l’exposició.

Durant la inauguració, el director del Consorci de Museus i del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), José Luis Pérez Pont, ha reivindicat que “el Centre del Carme és un espai de trobada, d’intercanvi de punts de vista, i, per tant, un reflex de com es va transformant la nostra societat. Molts dels col·lectius que apareixen en l’exposició han sigut els protagonistes de grans millores en el nostre territori i d’importants conquestes socials”. Per la seua banda, el director de la Fundació Horta Sud, Julio Huerta Balastegui, ha reivindicat la necessitat de “reivindicar drets que hui tenim garantits gràcies a la unió de les persones, perquè demostren que la democràcia no és un regal, sinó un treball de la societat civil organitzada, de la lluita de milers de persones anònimes”.