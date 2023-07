Els rics valencians es disparen després de la pandèmia

Un tancament durant mesos sense poder eixir de casa, paralització parcial o completa de l’activitat econòmica, restriccions socials i, així, una infinitat més d’inconvenients van ser la realitat que va deixar la pandèmia de la covid-19. No obstant això, més enllà de generalitzacions, aquest període també va assenyalar una particularitat manifesta a Espanya i, de manera un poc més apressant, a la Comunitat Valenciana. La bretxa entre el nombre de persones que més diners van obtindre com a rendiment del treball respecte als que menys —o, cosa que és el mateix, la desigualtat— va augmentar, la qual cosa va generar un percentatge de rics a l’autonomia considerablement més elevat que abans de l’arribada del virus.

És el que deixen clar les últimes estadístiques oferides per l’Agència Tributària corresponents a les declaracions de l’IRPF l’any 2021 —l’últim del qual es tenen registres a l’espera de la dada de 2022 lligada a la campanya de la renda finalitzada al juny—, en les quals es mostra que entre els valencians que van presentar una declaració individual, el volum de ciutadans que van tindre unes remuneracions per damunt dels 150.000 euros anuals s’ha disparat. En concret, l’any 2019, hi havia 7.684 declarants en aquesta categoria, una xifra que, en només dos anys, s’ha incrementat un 17,92 %, fins als 9.061.

Més megarics

Així mateix, aprofundint entre els que van rebre 601.000 euros anuals o més —el màxim tram especificat per Hisenda— a l’autonomia, el nombre total també ha augmentat en 28, des dels 752 declarants prepandèmia als 780 de 2021. Si s’afigen a aquest registre els que sumaven aquesta xifra mitjançant una declaració conjunta, el canvi en aquesta categoria més alta ha sigut de 876 a 915, i, en el total de rics, de 9.306 contribuents a 10.712.

L’augment del nombre de complidors amb el fisc amb un nivell alt de retribucions a la Comunitat Valenciana resulta més important que el que es dona de mitjana a Espanya, on, segons els mateixos registres, el nombre de declarants amb 150.000 euros en rendiments del treball s’ha elevat un 16,77 % respecte a abans de la pandèmia i arriba ja als 115.047 contribuents, 10.364 d’ells cobrant més de 601.000 euros.

Dos de cada cinc, menys de 12.000 euros

En l’altre extrem, els que tenen uns ingressos per davall dels 12.000 euros o els rendiments dels quals són negatius o amb valor zero representaven, en 2021, el mateix percentatge que abans de la pandèmia, aproximadament un 43 % del total d’uns 2 milions de declaracions individuals presentades a la Comunitat Valenciana. Malgrat això, resulta especialment significatiu com es distribueixen aquestes.

Perquè, mentre que els que ingressaven pel seu treball 1.500 euros a l’any com a màxim s’han reduït en 16.000 declarants (en 2021 en van ser 159.769) i els que se situaven entre 1.500 i 6.000 han minvat en 3.500 persones (369.212 contribuents), els del tram de 6.000 a 12.000 euros han crescut en 4.200 persones. La tendència de millora també es dona en el tram majoritari, entre 12.000 i 21.000 euros de sou, que creix en quasi 35.000 contribuents fins a tancar en 425.075. És a dir, un de cada cinc.