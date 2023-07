Interés per Robertson i espera per Guy

El València Basket treballa per tancar la plantilla de la pròxima temporada amb l’objectiu de fitxar dos escortes i un ala-pivot, però, pel que fa a la línia exterior, estarà molt condicionada pel que ocórrega amb les opcions de dret de tanteig. I és ací on hi ha un doble focus, amb Kyle Guy, en primer lloc, i amb Kassius Robertson, en segon.

Pel primer d’ells ja van presentar oferta formal a l’ACB, a l’espera de si el Joventut decideix igualar-la abans del 12 de juliol, com així sembla que serà. Pel segon, també inclòs en la llista de tanteig per l’Obradoiro, el València Basket no va presentar oferta, però agrada al cos tècnic i hi ha un interés ferm per ell després de la seua espectacular temporada, en la qual va acabar com a màxim anotador de la Lliga Endesa, amb una mitjana de 17,4 punts i un 40,6 % d’encert en triples.

El canadenc, a més, no ocuparia plaça d’extracomunitari per la seua condició de Cotonou i des del club entenen que és perfectament compatible per a compartir amb Kyle la posició d’escorta, sense oblidar també la seua polivalència per a jugar de base i reforçar, així, una posició en la qual ja hi ha Chris Jones, Martin Hermannsson i Guillem Ferrando.

El seu cas i la possible negociació amb l’Obradoiro queda també condicionat pel desenllaç de Kyle Guy, la primera opció taronja per a la posició de 2. El València Basket no es planteja en cap cas pagar al Joventut per a evitar que igualen l’oferta, i es limitarà a esperar que concloga el termini i, en el cas que els de Badalona hagen igualat l’oferta, intentar arribar a un acord després sempre que entre en uns paràmetres econòmics assumibles.

Ni tan sols el fet de ser extracomunitari i poder sumar-se a altres tres (Semi Ojeleye, Jared Harper i Jasiel Rivero) ha frenat els taronja a l’hora d’apostar per ell, a l’espera que Ojeleye o Jasiel aconseguisquen el seu passaport, sempre que el primer no acabe anant-se’n a l’NBA, com així va quedar acordat en el seu contracte amb el València Basket si li arribava alguna proposta interessant abans del 12 de juliol.

Kassius Robertson, d’1,91 i 29 anys, es presenta així com una altra de les opcions més a tir del mercat. Coneix la Lliga després dels seus últims tres anys en l’Obradoiro i va explotar la temporada passada, fins i tot amb un partit per a la història amb els seus 44 punts al Buesa Arena, la quarta millor marca del segle en la Lliga. A més, va aconseguir els dobles dígits d’anotació en 20 dels 25 partits que ha disputat aquesta temporada.

D’altra banda, el director esportiu del València BC, Luis Arbalejo, estarà uns dies en la Summer League de l’NBA a Las Vegas, punt de trobada d’agents i clubs.