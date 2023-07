Pacients de l’Arnau i Buñol, a 33 graus per problemes en la climatització

CSIF exigeix la reparació urgent de la climatització del Centre de Salut de Buñol i en el control d’infermeria de planta de l’Hospital Arnau, ja que la temperatura en l’interior d’aquests recintes arriba a registrar 33 graus i incompleix, doncs, la llei de prevenció, segons afirma el sindicat en un comunicat.

Sobre aquest tema, assenyala que el Centre de Salut de Buñol té, a més de medicina de família, sis especialitats, com ara traumatologia o ginecologia, i per allà passen diàriament uns 500 usuaris d’aquesta localitat i d’altres de veïnes com Chiva, Macastre, Turís o Godelleta.

No obstant això, la refrigeració no funciona en les dues plantes de l’edifici. A més, en la part superior, on es troben les consultes mèdiques, els especialistes, planificació familiar o matrones, les altes temperatures es pateixen particularment per la claraboia de cristall que la cobreix. La central sindical assegura que, a les deu del matí, es fregaven els 30 graus, malgrat que el Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, de seguretat i salut en el treball fixa un màxim permés de 27.

Arnau

La central sindical apunta que una situació similar es viu en les dependències de control d’infermeria que cobreixen les plantes 1, 2, 4, 5 i 6 a l’Hospital Arnau de Vilanova. En aquest sentit, ha indicat que el trencament d’un tub del sistema ha agreujat els problemes de climatització que ja patien des de fa setmanes i la temperatura hui, en l’interior, ha arribat a 33 graus.

El sindicat avisa que aquesta circumstància, a més de provocar “estrés tèrmic” als professionals i d’incomplir la normativa de seguretat i salut laboral, suposa també un risc per als pacients. A més, adverteix que, en aquestes sales, s’emmagatzema medicaments, sèrums i injectables que requereixen un control exhaustiu de temperatura.

CSIF reclama solucions urgents en tots dos casos i lamenta que la Conselleria de Sanitat haja desoït durant anys les peticions del sindicat de desenvolupar i aplicar un pla de revisió d’instal·lacions per a escometre les nombroses deficiències que suporten. Entre aquestes destaquen les fallades de la climatització, que s’aguditzen amb l’increment de la calor.