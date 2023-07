Refugis climàtics a Sagunt contra l’onada de calor

Un refugi climàtic contra les altes temperatures. Això és el que ofereixen els casals joves de Sagunt a tots els treballadors i treballadores que desenvolupen el seu treball al carrer: personal de neteja viària, lectors ORA o qualsevol altra classe d’ocupació.

Aquesta iniciativa, en la qual s’ofereix aigua i ombra per a garantir el descans dels treballadors i treballadores o qualsevol persona que ho necessite, està impulsada pel Departament de Joventut de l’Ajuntament de Sagunt i cobra més actualitat aquesta setmana en la qual s’anuncia una onada de calor.

Davant de les altes temperatures que puguen generar-se durant l’estiu, tant el Casal Jove del Port de Sagunt (c/ Vent de Marinada, s/n), prop del col·legi Vilamar, com el Casal Jove de Sagunt (c/ Romeu, 8), pròxim a la glorieta, estaran oberts al juliol, de dilluns a divendres des de les 9 a les 21 hores, per a tots i totes aquelles treballadores que necessiten aigua, ombra o descansar.

Onades cada vegada més freqüents

El regidor de Joventut i Infància, Roberto Rovira, ha destacat: “Cada vegada més les onades de calor són més freqüents i fortes, a conseqüència, evidentment, del canvi climàtic. Per la qual cosa, és necessari que la ciutadania sàpia que els edificis municipals, principalment els que tenen atenció ciutadana, estan a la seua disposició, ja que estan climatitzats i poden ser utilitzats com a refugis climàtics per tota la ciutadania”.