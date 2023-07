Sumar-Compromís intenta reactivar la campanya amb la promesa estrela de Yolanda Díaz

Després del cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, la campanya torna al camí de les promeses i els actes diaris, que no són de masses. I menys en temps d’onada de calor. El número dos per València de Compromís-Sumar al Congrés, Alberto Ibáñez, ha comparegut aquest matí a la seua seu per a explicar les mesures de la coalició en “defensa de la família, el dret a la vida digna i la solidaritat intergeneracional. Prioritats per a avançar en un país que cuida”.

Entre aquestes mesures, el candidat ha destacat la posada en marxa de la prestació universal de 200 euros mensuals fins als díhuit anys per cada xiquet o xiqueta. “Una política que existeix en 2 de cada 3 països de la Unió Europea. I que ha de ser una prioritat absoluta, si acceptem que només Romania té pitjors dades d’empobriment. Ara mateix, al País Valencià, criar un fill o filla costa de mitjana 710 euros al mes, un 16 % més que en 2018”. Ibáñez ha assenyalat que “ara mateix, Espanya inverteix l’1,66 % del seu PIB en protecció social a la família i la infància, la qual cosa suposa un 50 % menys que la mitjana europea. Per això, des de Compromís-Sumar impulsarem polítiques que busquen trencar la transmissió generacional de l’empobriment, afavorir la llibertat de construir una família i fer front als reptes demogràfics”. En la mateixa línia se situen mesures com ara ampliar el permís de naixement i adopció fins als sis mesos i equiparar el dret als i les xiquetes de famílies monoparentals. “A més de fer-ho irrenunciable en el cas dels homes per a trencar, així, una gran part de la bretxa salarial de gènere. Cap empresari preguntarà mai més a una treballadora si es quedarà embarassada”. Compromís-Sumar també planteja transferir els recursos econòmics necessaris a les comunitats per a universalitzar l’educació d’1-3 anys en 2025. Així mateix, Ibáñez ha explicat que “en un país fortament envellit com el nostre, és fonamental combatre la soledat no desitjada, garantir unes pensions dignes i avançar a un sistema de cures estatal que prioritze l’autonomia personal, per això, proposem continuar avançant en la Llei de dependència. És urgent que l’Estat aporte el 50 % de finançament que apunta la llei. Aquest any és el primer que s’ha superat el 20 % per part de l’Estat, però encara estem molt lluny del 50 %”. El deute acumulat és de 2.700 milions en una dècada, ha assenyalat. Finalment, el candidat de Compromís-Sumar ha destacat la necessitat de blindar constitucionalment el sistema públic de pensions i acostar les pensions mínimes al 60 % del salari mitjà.